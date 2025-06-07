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    首頁　>　社會

    校園嬉戲撞斷女生門牙 國一女與家長要賠57萬餘

    2025/06/07 07:50

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名國一女學生在學校遭同學嬉戲奔跑時不慎撞倒，臉部直接撞擊地面導致門牙斷裂，新竹地院判肇事少女與家長需連帶賠償57萬餘元。

    國一陳姓少女說，去年9月25日下午經過學校走廊，因同學張女嬉戲奔跑追逐，她被劇烈撞擊向前撲倒，臉部直接著地，上排門牙斷裂，經牙醫告知門牙已神經外露，無法再為牙髓治療，後續僅能根管治療、製作牙套，令她與全家錯愕不已。

    處於青春年華的小女生，無論在咀嚼咬合功能或維持美貌、外觀等需求種種療程，醫療必要費用總計42萬餘元、精神慰撫金17萬餘元，合計向張女與父母請求60萬元賠償。

    有老師作證，當天看到二人撞在一起的瞬間，說那時陳女拿著書本往前走去中庭，張女從後面跑過去撞上，陳女就整個臉朝下撞到地上。

    法官審酌少女右上及左上正中門齒牙冠部斷裂、牙髓腔露出，且尚在發育期，牙根發育及牙齦尚未退至定位，目前只能依照現在的牙齦緣線做瓷牙，待至成年後如牙齦邊線有退縮，若有美觀需求，則需重新置換瓷牙，將來假牙或植牙費用另計，並以當時評估報價為主。而人工植牙現今已相當普遍，且使用功能、外觀上亦較接近原有牙齒，故牙齒治療將來以植牙方式應屬適當，總計醫療費用42萬3800元。

    此外，少女因事故造成上排門牙斷裂，導致進食困難且影響外貌，易受異樣眼光而影響社交及自信，傷勢能否完全痊癒尚未可知，除因身體痛楚而飽受煎熬，影響生活作息，精神上勢必受有相當程度痛苦，因此判賠精神慰撫金15萬元。合計張姓少女與家長需連帶賠償57萬3800元。

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