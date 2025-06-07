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    外送出車禍1原因無法請領職災補償 老闆包5千「慰問」：我不是加害人

    陳姓工讀生指控老闆只給5000元慰問金，還把他踢出群組，法院判雇主賠22萬並補提勞退金，全案定讞。（記者王捷攝）

    陳姓工讀生指控老闆只給5000元慰問金，還把他踢出群組，法院判雇主賠22萬並補提勞退金，全案定讞。（記者王捷攝）

    2025/06/07 00:06

    〔記者王捷／台南報導〕陳姓工讀生在台南的丹尼披薩打工，工作剛滿月就外送出車禍骨折，黃姓老闆包了5000元慰問金就把他踢出工作群組，他要請勞保理賠時，才得知老闆沒有替他保勞、健保，導致他無法請領職災補償，雖然黃老闆強調，自己不是車禍的加害人，但台南地院認為，雇主依法要負擔職災補償責任，判賠22萬元及補提勞退金，全案定讞。

    去年1月5日陳男到丹尼披薩打工，時薪185元、每月保障140小時、保障工資2萬5900元。但他工作才剛過一個月，同年2月7日外送途中發生車禍，造成右側脛骨平台與股骨頭骨折脫臼，住院8天、需專人照護並休養3個月，僱傭關係在同年的5月7日終止。

    陳男指控，他車禍後黃老闆只給了5000元慰問，還把他踢出工作群組，但他要自付醫療費18萬7621元，又因無法工作，請求補償工資14萬9940元，並請求雇主補提1萬多元勞工退休金，合計求償33萬2561元。

    但是，黃老闆辯稱，他不是車禍加害人，而且肇事者已與工讀生和解，並承諾支付40萬元，應視為損害填補，雇主不用再負補償責任，且工讀生所使用的特殊材料為自費醫材，並非必要，應可由健保提供的醫材替代。

    法官認為，陳男的職業災害，應適用勞動基準法第59條相關補償規定，台南市立醫院函覆表示，當事人使用的鎖釘式骨板與自體血小板注射為自費項目，無健保對應醫材，具促進癒合效果，這是醫療上必要的支出。

    另外，職災補償是雇主依法應負的法定補償責任，與第三人依民法應負的侵權賠償性質不同，不得抵充，即便工讀生另獲40萬元和解金，也不影響他向雇主請求醫療與工資補償的權利。

    一審簡易庭判准給付醫療與工資補償共22萬366元，並補提勞工退休金3114元，黃姓業者不服上訴，台南地院合議庭作出二審判決，駁回上訴，全案確定，不得再上訴。

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