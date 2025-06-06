宜蘭假車禍真搶奪金飾行李箱 BMW男收押禁見

邱男（前中）晚間遭法院收押禁見。（民眾提供）

2025/06/06 22:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市5日下午發生街頭搶案，25歲黃姓女業務手提金飾行李箱，光天化日下遭23歲邱姓男子尾隨撞車後行搶未遂，邱男落網遭警方依準強盜未遂、偽造文書等罪送辦，檢方今天複訊後向法院聲請羈押，法官晚間9點20分召開羈押庭，懷疑有共犯，認為邱男有逃亡及串供之虞，裁定准押並禁止接見通信。

黃女5日中午駕車從桃園載著同為業務的李姓男友到宜蘭鋪貨，因新民路上銀樓位置不好停車，索性將車停在路口後獨自下車，2手各拖著裝滿金飾的行李箱步行前往店家，一路自金飾加工廠尾隨至宜蘭市的邱男，見黃女落單後逮到機會，開著掛有假車牌的白色BMW從後方將她撞倒，製造假車禍進行真搶奪。

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黃女抵死不從並大聲呼叫，所幸路人及麵店老闆衝上前阻擋，邱男才放棄並逃逸，最後在南澳鄉落網遭送辦，並被起出折疊刀、假車牌等，檢察官複訊後，認為邱男犯刑法之攜帶兇器強盜未遂及行使偽造特種文書等犯罪嫌疑重大，向宜蘭地院聲請羈押禁見。

法院於晚間9點20分召開羈押庭，認為邱男犯罪嫌疑重大，且有攜帶凶器，並懷疑有共犯，因有逃亡及串供之虞，裁定准押並禁止接見通信。

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