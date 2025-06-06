帳戶天天暴漲「心情超好」 彰化婦玩虛幣遭詐200萬

詐騙集團派40歲陳男來領取詐款，當場被警方識破。（民眾提供）

2025/06/06 22:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣46歲周姓女子投資虛擬貨幣「泰達幣」，還下載來路不明的投資APP，看到帳上數字天天增加，心情好到不行，三個月內先後交付200萬元給詐團，近日周女又準備87萬「出金費」想提領獲利，幸好警方即時攔阻，逮捕面交車手，才揭穿騙局。

警方調查，周女今年3月先是誤入一個網路投資群組，群組成員天天分享「今天又賺了多少」的對話，讓她心動不已。之後一名自稱「理財專員」的男子透過LINE聯繫她，遊說投資泰達幣，還請她下載APP操作。

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周女初期投入100萬元現金，APP顯示帳戶金額持續上漲，她信以為真，接著又再投資100萬元。直到近日她想提領獲利，對方卻要求先支付「出金費」87萬元，讓周女親友起疑，認為不合常理，懷疑她遭詐並報警。

6月4日，員林警分局大村派出所在周女配合下安排誘捕，當場逮捕40歲陳姓男子，查扣87萬元現金、工作用手機及投資憑證等證物。陳男坦承，只是聽從指示收錢的車手，警方訊後，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

員林警分局提醒，詐騙集團常以「高獲利」、「保證回本」等話術吸引投資者上當，讓投資者投入現金或購買虛擬貨幣，使被害人加入非官方認證的投資平台APP，並於平台內買賣虛擬貨幣，再由專員上門與被害人進行面交取款，並假意將虛擬貨幣轉入被害人虛擬帳戶，實際上這些平台根本無法出金，導致被害人血本無歸。民眾如遇可疑投資邀約，切勿輕信陌生來源，可撥打165專線查證。

車手陳男（右）見警方出現，坦承是聽從指示收錢。（民眾提供）

警方攔查87萬現金，並逮捕面交車手。（警方提供）

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