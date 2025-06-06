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    店家洗騎樓警員滑倒骨折求償 喝酒、穿磨平涼鞋自負3成過失責任

    涂姓警員行經騎樓滑倒骨折，高雄高分院判經營眼鏡行夫婦賠償20萬6千元。（記者鮑建信攝）

    涂姓警員行經騎樓滑倒骨折，高雄高分院判經營眼鏡行夫婦賠償20萬6千元。（記者鮑建信攝）

    2025/06/06 21:44

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市涂姓警員行經眼鏡行，碰巧店家洗騎樓地板，因此滑倒骨折，求償74萬元，包括近3千元的涼鞋，高等法院高雄分院認為他當時有酒意，又穿磨平的涼鞋，也要負3成的過失責任，判眼鏡行夫婦給付20萬6千元定讞。

    2021年1月15日晚上，涂員行經苓雅區三多路鄭姓夫婦經營的眼鏡行騎樓地板，碰巧鄭婦正在清洗，又未放置警告標誌或隔板，因而滑倒2次導致多處骨折，要求連帶賠償精神撫慰金40萬元、醫藥費、工作損失、搭車看病費用等74萬5千元。

    被告鄭姓夫婦則說，案發當天涂員有喝酒，拖鞋鞋底已經磨平，自應隨時留意路況，本身也有過失，並指撫慰金過高，及部分支出沒有必要。

    1、2審法官調查，鄭姓夫婦清洗地面，未放置警告等標誌，提醒路人注意，的確有過失，但涂員帶有酒意，又穿已磨平的拖鞋行走，卻未注意路況，本身也要負3成責任，並扣除涼鞋等費用和酌減慰撫金，1審判決鄭姓夫婦賠償20萬6千元，2審認為原審判賠妥適，全案落幕。

    至於鄭姓夫婦刑案部分，業經高雄地院依過失傷害罪，各處拘役30日定讞，如易科罰金，以1000元折算1日。

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