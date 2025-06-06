6/6 大樂透、今彩539頭獎均摃龜 端午加碼開9組

6日開獎的第114000059期大樂透及第114000138期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/06/06 22:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月6日開獎的第114000138期今彩539及第114000059期大樂透頭獎均摃龜。大樂透端午加碼100萬元獎項開出9組，其中7組為單注中獎、各得獎金100萬元。

第114000059期大樂透中獎號碼「11、13、15、39、42、46，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得223萬5151元；參獎共57注中獎，每注可得4萬2229元；肆獎共136注中獎，每注可得1萬1378元；伍獎共2280注中獎，每注可得2000元；陸獎共3266注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2279注中獎，每注可得400元；普獎共3萬9733注中獎，每注可得400元。

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第114000059期49樂合彩中獎號碼為「11、13、15、39、42、46」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共112注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2943注中獎，每注可得1250元。

第114000138期今彩539中獎號碼為「02、12、14、25、30」。頭獎摃龜；貳獎共161注中獎，每注可得2萬元；參獎共5450注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3796注中獎，每注可得50元。

第114000138期39樂合彩中獎號碼為「02、12、14、25、30」。四合摃龜；三合共130注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6174注中獎，每注可得1125元。

第114000138期3星彩中獎號碼為「654」。壹獎共54注中獎，每注可得5000元。

第114000138期4星彩中獎號碼為「9016」。壹獎共22注中獎，每注可得5萬元。

大樂透端午加碼100萬獎項開出9組，總中獎注數11注，其中7組為單注中獎、各得獎金100萬元，2組為2注均分、各得獎金50萬元。尚有23組未開出，將於下期（6月10日）繼續加開。

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大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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