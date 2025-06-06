澎湖縣警察節慶祝大會致贈「鹽燈」 楊曜 : 匪夷所思

澎湖縣警察節致贈警察「鹽燈」，讓外界匪夷所思。（楊曜提供）

2025/06/06 20:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣警察局慶祝大會，今（6）日在澎澄飯店舉行，但700多位員警僅有70多位，並致贈每位警察禮品，被立委楊曜質疑是「警官節」慶祝大會，同時也不知道送鹽燈的意義？

澎湖縣長陳光復為警察局緩頰，認為鹽燈有光明的意義，更是警察犧牲自己休假，捍衛社會治安的深層意義。

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楊曜表示，這是澎湖縣第1次以餐敍方式慶祝警察節，卻將基層員警拒於門外！如果經費不足以讓多數的員警出席餐會，為什麼非要辦桌吃飯呢？是不是想打造一場警察局長林溫柔的個人社交公關活動？如果不是，那就應該把有限的資源，集中投入可以雨露均霑的警察節禮品。但此次警察局所送的鹽燈確實讓絕大多數的警察啼笑皆非、不知所措。

楊曜隨機詢問大約40名警務人員獲贈禮物的感覺如何？其中除了幾位聳肩沈默之外，超過30人搖頭攤手。

針對楊曜的質疑，除了陳光復出面緩頰之外，澎湖縣政府警察局表示，鹽燈有「平安」的意義，希望每個警察同仁都能平安執勤。至於因勤務安排、輪休執勤緣故，無法讓所有警察都能聚在一起，但這更凸顯警察無私無我的奉獻，一切以維護治安為第一考量。

澎湖縣警察節慶祝大會，立委楊曜質疑是「警官」節。（記者劉禹慶攝）

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