「未來會娶妳！」 男涉性侵未成年 還側錄11少女裸聊影像

男子涉嫌側錄11名被害少女私密影像。（情境照）

2025/06/06 18:18

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓男子被控性侵少女小婷（化名），警方獲報查出王男手機內有數百張少女裸照、及少女私密影像，另追出王男誘騙小婷在內共11名未成年少女和他裸聊，再趁機側錄11名少女的私密影像。基隆地檢署今（6）天偵結，將王男依涉犯強制性交罪與兒童及少年性剝削防制條例起訴。

警方調查，20多歲王姓男子透過臉友結識15歲、還在念國中的小婷，謊稱欲與小婷結婚，今年2月約出小婷後，載她到汽車旅館發生性行為；小婷的姐姐隔天獲知後報警；警方通知王男到案，王男辯稱是兩情相悅下與小婷發生性行為，但小婷卻指證歷歷，遭王男霸王硬上弓，而失去童貞。

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警方進一步發現，王男手機內有數百張少女裸照與少女私密影像，另追出王男與小婷發生性行為前，也謊稱欲與其他少女結婚，並誘使少女與他聊天時，開啟視訊鏡頭裸體聊天，再趁機側錄少女裸體的影像，累計被害人女包括小婷在內共多達11名；警訊後，將王男依涉犯強制性交罪與兒童及少年性剝削防制條例函送法辦。

檢察官劉星汝複訊後，以王男有反覆實施誘使少女裸聊之虞，向法院聲押王獲准。檢方在羈押王男屆滿4個月前，今天將將王男涉犯強制性交罪、兒童及少年性剝削防制條例起訴。

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