6/15警察、警專放假1天 警政署相關規定出爐

警政署。（記者邱俊福攝）

2025/06/06 17:55

〔記者邱俊福／台北報導〕內政部今天宣布自今年警察節（6月15日）開始，全國警察機關、警察專科學校放假1日，警政署函文各警察機關放假事宜相關規定，輪休人員可編排放假或擇日補假1日；非輪班人員，因今年適逢星期日，於次一上班日（16日）補假1日。

警政署表示，各警察機關輪班（休）人員部分，由各機關依轄區特性、治安狀況及勤務需求等因素，於警察節編排放假或擇日補假1日；當日適逢輪休或擇日補假者，於本年度內編排輪休（補假）為原則；如未調整至其他日放假者，按實際服勤時數支領超勤加班費或擇日補休。

請繼續往下閱讀...

非輪班（休）人員部分，因今年警察節適逢星期日，於次一上班日（16日）補假1日。一般行政及技術人員、約聘（僱）人員、臨時人員、技工、工友、駕駛等，於補假日（16日）放假1日。

警察專科學校部分，輪班（休）人員於警察節放假或擇日補假1日，當日適逢輪休或擇日補假者，於本年度內編排輪休（補假）為原則；如未調整至其他日放假者，按實際服勤時數支領超勤加班費或擇日補休。

非輪班（休）人員均於次一上班日（16日）補（放）假1日；學生於同（16日）放假1日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法