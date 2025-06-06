為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    6/15警察、警專放假1天 警政署相關規定出爐

    警政署。（記者邱俊福攝）

    警政署。（記者邱俊福攝）

    2025/06/06 17:55

    〔記者邱俊福／台北報導〕內政部今天宣布自今年警察節（6月15日）開始，全國警察機關、警察專科學校放假1日，警政署函文各警察機關放假事宜相關規定，輪休人員可編排放假或擇日補假1日；非輪班人員，因今年適逢星期日，於次一上班日（16日）補假1日。

    警政署表示，各警察機關輪班（休）人員部分，由各機關依轄區特性、治安狀況及勤務需求等因素，於警察節編排放假或擇日補假1日；當日適逢輪休或擇日補假者，於本年度內編排輪休（補假）為原則；如未調整至其他日放假者，按實際服勤時數支領超勤加班費或擇日補休。

    非輪班（休）人員部分，因今年警察節適逢星期日，於次一上班日（16日）補假1日。一般行政及技術人員、約聘（僱）人員、臨時人員、技工、工友、駕駛等，於補假日（16日）放假1日。

    警察專科學校部分，輪班（休）人員於警察節放假或擇日補假1日，當日適逢輪休或擇日補假者，於本年度內編排輪休（補假）為原則；如未調整至其他日放假者，按實際服勤時數支領超勤加班費或擇日補休。

    非輪班（休）人員均於次一上班日（16日）補（放）假1日；學生於同（16日）放假1日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播