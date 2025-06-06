為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    移民署人事異動 謝文忠陞任副署長、林澤謙陞任主任秘書

    謝文忠陞任移民署副署長。（記者劉慶侯翻攝）

    謝文忠陞任移民署副署長。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/06/06 17:34

    〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署今（6）日公布高階主管人事異動，內政部核定移民署副署長由主任秘書謝文忠陞任，主任秘書則由國境事務大隊大隊長林澤謙陞任。

    移民署表示，兩位新任高階主管都具有豐富的行政經驗，且資歷完整，非常嫻熟國境安全及人流管理等業務，上任後，可以持續發揮專業及經驗，襄助署長林宏恩推動各項工作，擘劃施政願景。

    移民署表示，新任副署長謝文忠為中央警察大學國境警察學系畢業，國立中正大學犯罪學博士，歷練警政、海巡機關，移民署成立初期調任該署，歷任國際事務組組長、南區事務大隊大隊長等重要職務，學經歷豐富，處事沈穩內斂。

    謝文忠亦曾推動移民特考，奠定人才進用制度，並與美國、越南等11國簽訂合作備忘錄，工作成效卓著。擔任主任秘書期間，跨單位協調暢通，溝通無礙，推動各項業務順遂。

    新任主任秘書林澤謙為中央警察大學公共安全學系畢業，國立政治大學行政管理碩士，歷任該署秘書室主任、入出國事務組組長、北區事務大隊大隊長等重要職務，內外勤歷練豐富。

    林澤謙在國境事務大隊擔任大隊長期間，致力維護國境安全，並兼顧為民服務與效能，打造高效率、智慧化的旅客通關服務，使桃園國際機場榮獲Skytrax公布「2025年最佳證照查驗服務機場」全球第4名之佳績。

    主任秘書林澤謙。（記者劉慶侯翻攝）

    主任秘書林澤謙。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播