移民署人事異動 謝文忠陞任副署長、林澤謙陞任主任秘書

謝文忠陞任移民署副署長。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/06 17:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署今（6）日公布高階主管人事異動，內政部核定移民署副署長由主任秘書謝文忠陞任，主任秘書則由國境事務大隊大隊長林澤謙陞任。

移民署表示，兩位新任高階主管都具有豐富的行政經驗，且資歷完整，非常嫻熟國境安全及人流管理等業務，上任後，可以持續發揮專業及經驗，襄助署長林宏恩推動各項工作，擘劃施政願景。

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移民署表示，新任副署長謝文忠為中央警察大學國境警察學系畢業，國立中正大學犯罪學博士，歷練警政、海巡機關，移民署成立初期調任該署，歷任國際事務組組長、南區事務大隊大隊長等重要職務，學經歷豐富，處事沈穩內斂。

謝文忠亦曾推動移民特考，奠定人才進用制度，並與美國、越南等11國簽訂合作備忘錄，工作成效卓著。擔任主任秘書期間，跨單位協調暢通，溝通無礙，推動各項業務順遂。

新任主任秘書林澤謙為中央警察大學公共安全學系畢業，國立政治大學行政管理碩士，歷任該署秘書室主任、入出國事務組組長、北區事務大隊大隊長等重要職務，內外勤歷練豐富。

林澤謙在國境事務大隊擔任大隊長期間，致力維護國境安全，並兼顧為民服務與效能，打造高效率、智慧化的旅客通關服務，使桃園國際機場榮獲Skytrax公布「2025年最佳證照查驗服務機場」全球第4名之佳績。

主任秘書林澤謙。（記者劉慶侯翻攝）

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