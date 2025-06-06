大風吹！彰化縣警局大規模人事調動

彰化縣警局公布人事大調動，刑大副大隊長楊昭賢調彰化分局副分局長。（資料照）

2025/06/06 17:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣警局今天（6日）公布最新人事異動，全縣8個警分局就有6個，換上新的副分局長。其中最受矚目的是刑警大隊副大隊長楊昭賢，調任彰化分局副分局長，由於彰化分局是全縣第一大分局，功獎多就積分多，向來被視為是晉陞升官的好跳板。

縣警局這次調動以副分局長、各地分駐所或是派出所長為主，由於鹿港分局已調整為甲等分局，全縣有彰化、員林、鹿港等3個甲等分局。因此員林分局副分局長許平海調往鹿港，鹿港分局長蕭志旺則調到員林，算是兩人互調。

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而彰化分局副分局長王次郎、和美分局副分局長廖仁蔚都調任秘書科局員，其缺分別由刑大副大隊長楊昭賢、溪湖分局副分局長陳鶴堯接任。芳苑分局副分局長許訓育調任溪湖分局，其缺由保安警察隊副隊長張記濠接任。

縣警局表示，這次調動與職務調整，除北斗分局海豐派出所巡官兼所長林儀偉、交通警察隊田中交通分隊長吳承翰、田中分局偵查隊巡官張惠民配合員林分局萬年派出所正式運作在6月14日到新單位報到外，其餘人員在6月10日完成報到。

其餘調動如下：

●員林分局林厝派出所警務員兼所長蔡文淦調任員林分局第四組組長。

● 溪湖分局舊館派出所巡官兼所長黎奇龍調任員林分局林厝派出所巡官兼所長。

● 交通警察隊溪湖交通警察分隊分隊長許家慶調任溪湖分局舊館派出所巡官兼所長。

● 溪湖分局偵查隊偵查員洪健傑調任交通警察隊溪湖交通警察分隊分隊長。

● 北斗分局海豐派出所巡官兼所長林儀偉調任員林分局萬年派出所巡官兼所長。

●交通警察隊田中交通警察分隊分隊長吳承翰調任北斗分局海豐派出所巡官兼所長。

● 田中分局偵查隊巡官張惠民調任交通警察隊田中交通警察分隊分隊長。

● 田中分局二水分駐所警務員兼所長許翰綸調任田中分局田中派出所警務員兼所長。

● 行政科警務員林家宏調任田中分局二水分駐所警務員兼所長。

● 員林分局東山派出所巡官兼所長朱祐禎調任員林分局村上派出所巡官兼所長。

● 保安警察隊分隊長鄧俊傑調任員林分局東山派出所巡官兼所長。

● 田中分局第五組巡官凃詠耀調任保安警察隊分隊長。

● 彰化分局大竹派出所警務員兼所長呂皆慶調任督察科警務員。

● 田中分局社頭分駐所警務員兼所長黃信勳調任彰化分局大竹派出所警務員兼所長。

● 溪湖分局埔鹽分駐所警務員兼所長莊世煜調任田中分局社頭分駐所警務員兼所長。

● 芳苑分局西港派出所巡官兼所長謝議德調任溪湖分局埔鹽分駐所巡官兼所長。

● 北斗分局溪州分駐所巡官兼所長胡智凱調任芳苑分局西港派出所巡官兼所長。

● 田中分局朝興派出所巡官兼所長郭彥宏調任北斗分局溪州分駐所巡官兼所長。

● 芳苑分局王功派出所巡官兼所長沈威志調任田中分局朝興派出所巡官兼所長。

● 交通警察隊芳苑交通警察分隊分隊長陳宣良調任芳苑分局王功派出所巡官兼所長。

● 芳苑分局第四組巡官詹詠任調任交通警察隊芳苑交通警察分隊分隊長。

● 鹿港分局鹿港派出所警務員兼所長黃堃盛調任督察科警務員。

● 鹿港分局福興分駐所警務員兼所長詹又霖調任鹿港分局鹿港派出所警務員兼所長。

● 和美分局嘉犁派出所巡官兼所長翁靖凱調任鹿港分局福興分駐所巡官兼所長。

● 鹿港分局草港派出所巡官兼所長洪偉哲調任和美分局嘉犁派出所巡官兼所長。

● 交通警察隊鹿港交通警察分隊分隊長林群皓調任鹿港分局草港派出所巡官兼所長。

● 鹿港分局第四組巡官吳宗鴻調任交通警察隊鹿港交通警察分隊分隊長。

● 溪湖分局媽厝派出所巡官兼所長黃衣淳調任溪湖分局巡官。

●交通警察隊第一分隊分隊長楊勛調任溪湖分局媽厝派出所巡官兼所長。

●溪湖分局第五組巡官胡庭瑋調任交通警察隊第一分隊分隊長。

●鹿港分局和興派出所巡官兼所長黃茂欣調任員林分局巡官。

●鹿港分局第四組巡官詹貴欽調任鹿港分局和興派出所巡官兼所長。

●和美分局塗厝派出所巡官兼所長周士恩調任彰化分局巡官。

●交通警察隊和美交通警察分隊分隊長陳柏叡調任和美分局塗厝派出所巡官兼所長。

●彰化分局莿桐派出所巡官兼副所長柯岳良調任交通警察隊和美交通警察分隊分隊長。

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