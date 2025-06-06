桃園金飾加工女千金宜蘭險遭搶 行李箱黃金市價600萬元

黃女裝有金飾的行李箱。（民眾提供）

2025/06/06 16:09

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕來自桃園內壢金飾加工廠的25歲黃姓女業務，5日連同男友開車到宜蘭市銀樓拓展家族事業，卻遭23歲邱男盯上，一路被開車尾隨，並製造假車禍後，趁隙搶走裝有市價約600萬元的金飾行李箱，不過遭眾人攔阻失手逃逸，最後在南澳鄉落網，今天被警方依準強盜未遂、偽造文書等罪送辦。

黃女家族經營金飾加工廠，5日中午駕車載著同為業務的李姓男友到宜蘭鋪貨，因新民路上銀樓位置不好停車，於是將車停在路口後獨自下車，雙手各拖著裝滿金飾的行李箱步行前往店家，男友則待在車上副駕駛座等候，一路從桃園尾隨至宜蘭市的邱男，見黃女落單後逮到機會，開著掛有假車牌的白色BMW從後方將她撞倒。

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邱男見黃女跪地後，下車上前假意攙扶，卻趁機將其中1個裝有金飾的行李箱拉上車，黃女當下死命護著行李箱並大聲呼救，拉扯間引來麵店老闆及路人幫忙，邱男發現無法得逞，隨即開車逃往蘇澳，並棄車在南澳鄉漢本車站附近，警方調閱沿路監視器循線追人，最後在附近防風林找到人後逮捕歸案。

警方調查，黃女與邱男並不相識，也不知道被跟車，由於邱男自桃園就一路尾隨黃女至宜蘭市，懷疑是預謀犯案，警訊時雖對案情三緘其口，但不排除背後有共犯協助邱男掌握行蹤，亦或有內神通外鬼之疑慮。

據了解，邱男有毒品等前科，警方也在車內起出6張假車牌、手機、犯案工具及K他命等，全案依準強盜未遂、偽造文書等罪送辦。至於裝有約50兩、價值600萬元彌月及新婚金飾的2個行李箱，已由黃女及家人帶回。

犯嫌開車將金飾女業務撞倒，當街搶走裝金飾的行李箱。（民眾提供）

金飾女業務當街遭搶。（民眾提供）

製造假車禍真搶奪的邱男，最後在南澳鄉落網。（民眾提供）

警方從邱男車內查扣多張偽造車牌。（民眾提供）

警方從邱男車內起出犯案手機、偽造車牌及K他命毒品。（民眾提供）

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