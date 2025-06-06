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    新北防災士達1萬165人 高於全國平均

    市府消防局今（6）日舉行「強韌新北，萬『士』齊備」成果發表會，市長侯友宜說，市府推動防災士制度，目前新北市防災士共1萬165人，佔新北人口比0.25%。（記者黃子暘攝）

    市府消防局今（6）日舉行「強韌新北，萬『士』齊備」成果發表會，市長侯友宜說，市府推動防災士制度，目前新北市防災士共1萬165人，佔新北人口比0.25%。（記者黃子暘攝）

    2025/06/06 16:06

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府消防局今（6）日舉行「強韌新北，萬『士』齊備」成果發表會，市長侯友宜說，市府推動防災士制度，目前新北市防災士共1萬165人，佔新北人口比0.25%，高於全國平均0.19%及日本東京都0.19%的比例，預計明年度可達1萬5000人。

    侯友宜表示，市府推動防災士制度，逐步擴展至企業、醫療院所、學校與社區，市府目標在明年底達到1萬5000名防災士，使人口比例提升至0.37%，將高於日本平均值0.26%。

    侯友宜說，防災是全民責任，唯有落實平時整備、提升應變力，災害來臨時才能守護自己與家人，邀請市民踴躍參與防災士課程，打造韌性家園。

    消防局長陳崇岳補充，防災士培訓課程由市府與國立台灣大學氣候天氣災害研究中心合作辦理，訓練內容包含災害認知、應變規劃、急救技能、避難實作與社區防災計畫演練等，學員完成課程並通過測驗，可取得防災士認證。

    市府消防局今（6）日舉行「強韌新北，萬『士』齊備」成果發表會，市長侯友宜說，市府推動防災士制度，目前新北市防災士共1萬165人，佔新北人口比0.25%。（記者黃子暘攝）

    市府消防局今（6）日舉行「強韌新北，萬『士』齊備」成果發表會，市長侯友宜說，市府推動防災士制度，目前新北市防災士共1萬165人，佔新北人口比0.25%。（記者黃子暘攝）

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