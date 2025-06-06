中文系詩展往生極樂「衝到」醫技系小畢典 成大總圖好忙

成大詩展因醫技系老師質疑不吉利，粗暴以展板全數遮擋，引發中文系學生不滿。（翻攝自dcard）

2025/06/06 16:15

〔記者王捷／台南報導〕成功大學中文系詩展因為含有喪葬元素，其中一件作品如同「小型墳墓」，但同個場地碰上醫技系舉辦小畢業典禮，圖書館長疑似認為有礙觀瞻，拿剛撤下的展板直接撲上遮擋，引發中文系學生不滿，PO文認為不尊重創作。

中文系在成大總圖書館B1藝廊舉辦期末詩展，部分作品探討生死、哀悼與超渡等主題，其中一件裝置作品以棕黑紙材構築墓碑與靈堂形式，貼上「爛事」、「爛人」、「提供超渡服務」等標語，結合大量黃色與桃紅色紙條，模擬傳統符咒與喪事道具。

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不過，醫技系正好在同場地舉行的小型畢業典禮，與詩展相鄰，部分老師認為有忌諱，有目擊者指出，在醫技系任教的圖書館長，調用館內剛撤下的展板蓋住詩展，引發學生更多質疑。

原先，雙方協議僅遮蔽含有喪葬元素的兩件作品，但中文系學生表示，最終現場所有展品竟遭遮蓋，他們質疑這是違約行為，不僅傷害創作者心血，也不符合事前共識，學生強調，該展歷時一學年規劃，為課程最終成果，創作動機並非詛咒或戲謔，而是對死亡與存在進行詩性探問，不該被單方面視為「晦氣」或「不敬」。

對此校方回應表示，事件發生後已協調雙方，目前展場恢復原貌，展品不再遮蔽，圖書館也透過動線安排，區隔活動路線，避免畢典家長與詩展正面接觸。校方並強調，未來將檢討場地借用流程與溝通機制，防範類似情況再次發生。

成大中文系詩展中一件作品像是「小墳墓」為意象，探討生死議題，與醫技系同場畢典活動產生衝突，引發遮展爭議。（翻攝自dcard）

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