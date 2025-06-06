見義勇為助女業務奪回金飾行李箱 宜蘭「最勇藍頭巾老闆」還原驚險過程

頭戴藍頭巾的劉姓麵店老闆，一個箭步衝上前把裝有金飾的行李箱拖下車。（民眾提供）

2025/06/06 15:57

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕桃園內壢金飾加工廠黃姓女業務，5日到宜蘭洽談生意，拖著裝有市價600萬元黃金的行李箱，走在新民路上遭人行搶未遂，最大功臣就是第一時間衝上前成功攔阻搶案的劉姓麵店老闆，見義勇為行徑曝光後，被地方封是「最勇的藍頭巾老闆」，他事後謙虛透露「這是應該做的」，心疼若沒出手那女孩該怎麼辦？

劉姓老闆頭戴藍頭巾，案發當下一個箭步衝出店門幫忙，英勇行徑曝光後一堆網友被圈粉。他說，對女業務其實有印象，記得她每月都會固定來宜蘭交金飾，不過事發時，還以為是情侶拉扯吵架，直至發現她的行李箱被嫌犯拖走，才驚覺有異，趕快衝出去幫忙，當時行李箱已經被拖進去車內，仍奮不顧身硬拉下來。

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他說，行李箱成功奪回後，發現女業務的手臂滿是傷痕，見嫌犯緊急關上車門才鬆了一口氣，未料嫌犯竟然是要倒車衝撞他們，「實在太夭壽骨」，還好沒撞上直接再往前開走逃逸，當下念頭只想救人，但事後回想還是會害怕。

面對外界誇讚見義勇為封為最勇老闆美譽。他謙虛地說，當時真的沒想這麼多，只想若沒出手，那女孩該怎麼辦？所以認為該做的就一定要做，才會第一時間衝上前解圍，很高興能幫助到她，「這是我應該做的！」

劉姓麵店老闆不顧安危，幫黃姓女金飾業務奪回裝有黃金的行李箱。（民眾提供）

宜蘭麵店老闆助攻奪回金飾行李箱，被地方封是「最勇的藍頭巾老闆」。（民眾提供）

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