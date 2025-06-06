國小到大學 台中惡繼父性侵姊妹10年還拍影片被重判

台中惡繼父對兩名女兒性侵害長達10年，還拍攝性影像，法院判刑10年10月與6月。（示意圖）

2025/06/06 15:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一位繼父從2014年起，對當時就讀國小的姊妹，性侵害長達10年，長女就讀大學時，他還是不放過，持續伸魔爪，甚至拍攝性侵害影片，或偷拍女兒隱私處，直到去年（2024年）12月5日，他又性侵害就讀高中的次女，忍無可忍的次女轉告學校報警，警方搜索查扣手機，儲存的影片與照片成了鐵證，台中地院認為繼父犯下13項罪名，判處徒刑10年10月（應入獄）與6月（可易科罰金），可上訴。

判決書指出，這位繼父從2014年起，先對長女伸出魔爪，當時長女就讀國小，到了2023年1月，長女已經成年並就讀大學，他又持手機偷拍長女隱私處，儲存於手機內，並從去年（2024年）4月至12月間，3度性侵害長女，時間長達10年。

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至於次女部分，判決書指出，繼父從2018年起，次女就讀國小時，多次強制猥褻與強制性交，至次女就讀國中與高中，繼父仍持續性侵害，甚至在2023年間，於住處性侵害次女時，持手機拍下過程，包括照片5張及錄影1部，這些性影像儲存手機內。

這位惡質繼父於2024年4至10月，又先後性侵害次女3次，但同年10月10日雙十節性侵害時，因次女抵抗而未遂，當時就讀高中的次女已無法忍受，告知學校通報警方，警方於去年（2024年）12月7日搜索，查扣繼父手機，發現兩女的隱私或性侵影像。

繼父原本否認犯行，台中地院審理時，他才改口坦承惡行，繼父的律師請求依刑法第59條規定「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，法官則認為他沒有與兩女和解或取得諒解，且身為兩女的繼父，本應謹慎舉措為後輩榜樣，仍為一己之慾望，自兩女年幼時起，犯下強制性交、猥褻、拍攝性影像、竊錄非公開隱私等犯行，嚴重影響女兒身心健全發展。

法官還質疑，繼父雖於法院審理時最終坦認犯行，但他於偵查中與法院訊問時，仍一度飾詞否認犯行，未思反省，犯罪情狀顯無可憫恕，依對未滿14歲女子犯強制猥褻、強制性交罪等13項罪名，判處徒刑10年10月（應入獄），另依無故竊錄他人非公開之身體隱私部位罪判刑6月（可易科罰金），可上訴。

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