手指2度侵入女子私處 民俗按摩師硬掰「整椎提肛」

在自家開業的程姓民俗按摩師，為脊椎不適登門求治女子，以手指2度插入私處，誆幫她「整椎提肛」挨告判刑。（情境照）

2025/06/06 15:37

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市1名在自家開業的程姓民俗按摩師，前年3月為因脊椎不適登門求治女子，以手指2度直接插入私處，誆稱幫她「整椎提肛」，還意圖以檢查乳癌之名，撫其胸部，事後，女子驗傷提告，程男被依強制性交罪判處3年10月。可上訴。

判決指出，被告程男，在高雄市以「双X師」之名號擔任按摩師傅，前年3月A女因脊椎不適經友人介紹向其求治，在自家替A女進行按摩時，佯以其係對她進行「提肛」按摩，接續以手指插入A女私處2次，以此方式對A女為強制性交得逞，事後自覺受辱憤而提告。

請繼續往下閱讀...

A女指出，第一次按摩穿長牛仔褲，被告從腳部開始按壓，要求將牛仔褲上緣脫掉，有觸碰到乳房及腋下，稱腋下有淋巴，要幫其檢査有無乳癌。

第二次要求她穿短褲，先全身幫她抹油，從腿部開始推拿，之後推到腰椎左右，要她做4足跪姿，竟以手指2度進入其私處，因為被告腰間有S腰帶，上面有很多工具，怕他拿工具對我不利，讓她很害怕又很不舒服，之後還按到其的鼠蹊及陰部，嚇到讓她中途直接叫停。

程男則辯稱，對方說她小時候被踹到腰椎，治療了很久都沒好，所以以民俗療法手指伸進去她的肛門內，將尾椎往上推，幫她把腰椎骨推回去原位，並非侵入其私處，事後又稱沒有伸入其肛門，說詞反覆。

橋頭地院審理，綜觀被告供述，對於與告訴人互動之過程及按摩部位等情節大致一致，但針對是否將手指伸入肛門、是否觸碰其陰蒂等與本案犯行相關之核心事實，卻前後說法反覆，內容矛盾不一，採信原告，認定程男涉犯強制性交罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法