蕭家淇兒被控用「周杰倫演唱會票」誘女網友 入住W Hotel強行猥褻

台北市W Hotel外觀。（資料照）

2025/06/06 14:35

〔記者鄭景議／台北報導〕前內政部政務次長、台中市副市長蕭家淇的兒子蕭唯丞，曾因違停遭開單衝進派出所嗆聲「我爸是副市長」引發不少爭議。今日又有一名女子控訴，蕭唯丞以周杰倫演唱會票為誘餌在台北市W Hotel對她強行猥褻，女子在3月就已經向警方提告，目前由台北地檢署偵辦中。

該名女子向媒體投訴指出，去年底她因蕭唯丞主動加IG好友而認識對方，起初只把他當普通朋友，但蕭男頻頻追求，甚至砸重金9萬元買貴賓票，邀約她參加周杰倫演唱會。女子為周杰倫粉絲，被打動下欣然同意蕭的邀約。

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女子控訴，蕭當時提出聽完演唱會後要一群人一起去夜店續攤，已訂好台北W飯店的總統套房，要女子放心休息，會分床睡，還拍胸保證「不會碰妳一下」。

未料女子當晚返回飯店後卻遭蕭男突襲。她控訴，對方半夜突然不斷對她摸胸、觸碰下體，死纏爛打一整晚，令她飽受驚嚇，整晚在擔心害怕中渡過。女子事後向台中市警方提告，台中市警方單一窗口轉由北市信義分局偵辦。

信義分局於4月中旬傳蕭唯丞到案說明，蕭唯丞初步否認對女子強行猥褻，信義分局訊後依強制猥褻罪將蕭函送台北地檢署持續偵辦。

蕭唯丞的父親蕭家淇是國民黨老臣，曾擔任台中市副市長、內政部政務次長、行政院副秘書長等職務，近年淡出政壇。蕭唯丞則曾因違停遭開單、衝進派出所嗆聲「我爸是副市長」引發不少爭議登上新聞版面。

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