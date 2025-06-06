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    三峽3死車禍肇事翁遺體解剖 家屬殯儀館「躲貓貓」避媒體

    警方鑑識人員步出解剖室。（記者徐聖倫攝）

    警方鑑識人員步出解剖室。（記者徐聖倫攝）

    2025/06/06 14:22

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽3死車禍78歲肇事者余文正，上月31日因傷勢惡化急救不治，當天檢警相驗決定日後再行解剖。今上午11時30分余翁遺體進行解剖，時程約1小時30分結束，遺體現已發還家屬進行後事，解剖結果將帶2至4週後出爐。而今日大批媒體蹲守新北市立板橋殯儀館，但余翁家屬仍不願露面，利用殯儀館多個出口特點躲避媒體拍攝。

    據悉，余翁上月返回苗栗老家，19日開車北返，下三峽交流道時特意前往三峽區龍恩公園附近小繞了一陣，停車步行進入龍恩公園，接著再上車返家。而返家途中，余翁先是自撞分隔島，隨後因不明原因暴衝，衝入北大國小前的放學人潮中，釀3死12傷，余翁當下也傷重陷入昏迷。

    經過12天的救治，余翁歷經3次手術，本來情況慢慢好轉，一度傳出已經睜眼，但最後急轉直下，於上月31日傷重不治。檢警當日進行司法相驗，初步沒有結果，決定於今日進行解剖。今法醫採檢各器官檢體後，遺體發還給家屬辦理後事，而大批媒體今也蹲守殯儀館，但余翁家屬利用殯儀館多個出口特性，順利避開媒體採訪。

    警方表示，解剖結果最少也要半個月才能出爐，估計至少2至4週，甚至以上。而關於本案已在本月4日，根據現有證據，依殺人、重傷害、傷害、毀損、公共危險等多個罪名函送新北地檢署；賠償部分，余翁的財產已進行假扣押，犯罪被害人保護協會也全力協助受害者家屬，本案將不會人死債消。

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