天兵？陸軍入伍10天就逃兵 跑到物流公司工作

羅男入伍於101旅擔任二等兵，僅10天就逃兵。圖為101旅義務役士兵去年實彈射擊訓練情景，非當事人。（取自青年日報）

2025/06/06 14:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕高中畢業的羅姓男子，去年（2024年）12月入伍服兵役，於陸軍步兵第101旅擔任二等兵，但僅入伍服役10天，趁休假時逃兵，甚至躲到朋友住處，還跑去物流公司任職，被台中憲兵隊拘提到案，台中地院審理時，他坦承犯行，法官依「陸海空軍刑法」的「意圖長期脫免職役而離去職役罪」判刑3月，可易科罰金。

判決書指出，高中畢業的羅男於去年（2024年）12月17日入伍服兵役，是陸軍步兵第101旅所屬的二等兵（駐地於嘉義縣），於12月27日8時許休假而離營，應於12月29日21時前收假返回101旅。

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不料，羅男竟意圖長期脫免職役，刻意未歸營，還藏匿到不知情的友人住處，甚至到桃園市黑貓物流公司工作，以此方式「離去職役」（俗稱逃兵），陸軍步兵第101旅循線通報台中憲兵隊，並於今年1月9日由台中憲兵隊，持台中地檢署簽發拘票，將羅男拘提到案，之後移送法辦。

台中地檢署依「陸海空軍刑法」第39條第1項的「意圖長期脫免職役而離去職役罪」起訴，羅男坦承犯行，台中地院審理時認為，羅男是現役軍人，卻法治觀念淡薄，枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，影響部隊管理與國防安全，考量他坦承犯行，判處徒刑3月，可易科罰金約9萬元與上訴。

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