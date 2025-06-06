7旬翁市區暴衝1.1公里！逆向闖紅燈拒攔檢 警開出17張罰單

70歲王姓男子疑似精神狀況不佳，在員林市區一路違規，警方出動圍捕才在員林三角公園前攔阻。（民眾提供）

2025/06/06 13:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化員林市昨（5日）中午發生駕駛暴走事件，一名70歲王姓老翁駕駛轎車在市區中山路一路逆向狂飆，接連闖紅燈、拒絕警方攔檢，警方出動追緝後，終於在1.1公里外攔停，過程驚險萬分。王男違規高達17項，累計罰鍰超過3萬元，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方指出，5日中午11時35分接獲民眾報案，稱一輛銀色轎車在中山路沿線逆向行駛、闖紅燈，險象環生，沿途車輛與行人紛紛閃避，有如電影飛車場景。員警隨即趕往現場，在中山路與員林大道口發現該車，鳴笛示意攔停，未料駕駛不僅不停車，反而加速逃逸。

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警方一路尾隨，王男依舊橫衝直撞，連續違規逃逸約1.1公里，直到中正路644號前才被攔下。經查，王男無酒駕情形，車上亦未發現違禁品，但精神狀況明顯異常，對答顛三倒四，警方研判其有精神恍惚情形，當場開出違規罰單並將人帶回調查。

警方表示，王男在短短路程內共涉及17項交通違規，包括8次逆向行駛、5次闖紅燈、2次危險駕駛、拒絕攔檢與未依號誌行駛各1次，違規事證明確，累計罰鍰超過3萬元，並依違反《刑法》第185條公共危險罪嫌送辦。

據了解，王男平時擔任鹽埔國小社團老師，當天上午原本在校上課，卻突然提前離校失聯，校方聯絡不上人，擔心其安全報警協尋，沒想到竟開車上街飆車，所幸最終未釀成意外。警方已通知家屬協助後續處理，也呼籲高齡駕駛應定期檢查身心狀況，避免危及他人與自身安全。

王男一路逆向狂飆，接連闖紅燈、拒絕警方攔檢。（民眾提供）

王男開車無視警笛攔查，繼續橫衝直撞。（民眾提供）

王姓老翁最終被警方攔檢，違規高達17項，累計罰鍰超過3萬元，依公共危險罪嫌移送法辦。（民眾提供）

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