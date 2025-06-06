老闆酒駕撞特斯拉由員工頂罪 過程全被「哨兵模式」錄下

劉姓男子酒駕追撞路邊特斯拉，潘姓員工幫他頂罪的過程全被「哨兵模式」錄下。（民眾提供）

2025/06/06 13:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子開車酒駕撞到路邊的特斯拉，他打電話給潘姓員工到場協助處理，潘男擔心老闆有前科，酒駕被抓要去坐牢，竟頂替劉男向警方謊稱自己是駕駛，但警方懷疑他的說詞，請被撞的李姓車主調出「哨兵模式」，果然拍到劉男才是肇事者，檢方偵結後依公共危險等罪起訴劉、潘兩人。

檢方指出，今年2月14日中午11點，52歲劉姓男子在大寮區某工廠喝啤酒和保力達後，開車離去時，在小港區長興街一帶疑不勝酒力，追撞停在路邊的特斯拉；劉男撞車後，趁警方還沒到場前，打電話給45歲潘姓員工，請他到場協助處理車禍。

請繼續往下閱讀...

潘男到場後，看到老闆一臉醉意，擔心他酒駕會被警方抓走，竟主動坐上駕駛座，向趕來處理車禍的員警謊稱自己才是肇事駕駛，老闆沒有開車；警方對潘男酒測，發現他沒有酒駕，但員警覺得兩人表情怪怪的，要求劉男也「吹一下」，劉男一測，酒測值竟高達0.82。

警方為釐清肇事過程，請被撞的李姓車主調出「哨兵模式」時所錄下的車禍畫面，果然發現劉男才是肇事者，而劉、潘兩人也在車禍發生後6小時後主動前往警局投案，向警方坦承犯行。

高雄地檢署偵查時，劉男坦承酒駕，但辯稱當時自己喝到有點醉，他只記得有打電話叫潘男來，但沒有印象叫他幫忙頂罪；潘男也說，他知道老闆有前科，擔心老闆萬一酒駕被抓要去坐牢，才會主動幫他頂罪；檢方偵結後，認定劉男除涉犯公共危險罪外，潘姓員工也涉及偽造文書罪，偵結後依法起訴兩人。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法