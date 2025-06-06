農地鋪水泥租供便利商店營業 男子不甩竹縣府多次裁罰被判刑

徐男未經許可在農地鋪設水泥，被新竹縣政府裁罰多次仍未改善；全案經函送新竹地檢署，新竹地院依犯區域計畫法第22條不依限恢復土地原狀罪，處有期徒刑4個月。（記者廖雪茹攝）

2025/06/06 12:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣徐姓男子未經許可於湖口農地鋪上水泥，再申請興建農舍後，與便利商店簽約10年提供營業，賺取租金收入，被新竹縣政府裁罰多次，但徐男不甩公權力；縣府將全案函送新竹地檢署，檢方派員現場勘查發現仍是便利商店，新竹地方法院依犯區域計畫法第22條不依限恢復土地原狀罪，處有期徒刑4個月。

判決書指出，徐男在湖口擁有一塊土地，地目為「田」，屬使用編定為特定農業區農牧用地之非都市土地，不得將該地段土地作為非農業之其他用途。但徐男竟未經申請許可，將該農地鋪設水泥地，並自2015年4月1日起，與便利商店業者簽訂10年租賃契約，租予便利商店作為營業使用，賺取租金收入。

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新竹縣政府地政處於2022年、2024年依區域計畫法第21條規定，各處行政罰鍰6萬元、9萬元，並限期要求徐男恢復農舍使用用途及土地原編定農業用地作農業使用（農業生產經營使用達該農業用地面積90％），但徐男直到2024年9月9日新竹縣政府函送前，都未改正恢復作農業使用。新竹地檢署檢察官指派司法警察於2024年12月11日至現場勘察，仍作為便利商店營業使用。

司法官調查，徐男未經許可自2015年4月1日起，違法將使用地類別為特定農業區農牧用地之本案土地鋪設水泥地作為停車場，並以合法申請之農舍與便利超商簽訂租期10年租賃契約，供其作為營業使用，違反非都市土地使用管制之規定，經新竹縣政府先後於2022年間、2024年間發函要求立即停止營業行為，並限期刨除水泥鋪面，恢復農舍使用及原編定農牧用地農業使用，然其均未遵期依限改善，顯有害土地之整體發展與規畫，違法情節非輕。

司法官認為，雖徐男坦承犯行，但迄今仍未有證據顯示已恢復農業用地使用，犯後態度非佳，依犯區域計畫法第22條不依限恢復土地原狀罪，處有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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