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    北市警攔阻通緝犯開槍畫面曝光 蔣萬安讚「堅守崗位、當機立斷」

    沈姓警員在被撞到後，頭部撞上分隔島，大面積撕裂傷血流不止，血跡還濺上分隔島，畫面駭人。 （記者鄭景議翻攝）

    沈姓警員在被撞到後，頭部撞上分隔島，大面積撕裂傷血流不止，血跡還濺上分隔島，畫面駭人。 （記者鄭景議翻攝）

    2025/06/06 12:42

    〔記者鄭景議／台北報導〕36歲蔡姓通緝犯今日凌晨零時許駕駛白色轎車，行經台北市大安分局警方架設的路檢點時，因自己詐欺通緝身分被發現，暴衝撞向臨檢站，造成2警受傷。警方連開12槍制止，蔡嫌中彈送醫不治。員警開槍畫面曝光，台北市長蔣萬安也前往大安分局慰問兩名受傷員警，並且讚賞開槍員警「堅守崗位、當機立斷」，北市府會全力支持。

    從員警密錄器畫面可看出，當時員警掏出槍後，一邊大吼著要嫌犯下車，一邊朝嫌犯車輛前輪及後輪開槍，在一陣槍響後，還可以清楚聽見輪胎洩氣的聲音。

    另一段畫面則可以看到沈姓警員在被撞到後，頭部撞上分隔島，大面積撕裂傷血流不止，血跡還濺上分隔島，畫面駭人。

    蔣萬安今日上午前往大安分局，探望受傷的兩名警員。他表示對於受傷的兩名警察同仁非常不捨，因此前來慰問。

    蔣萬安說，在今天這麼危急的情況下，員警仍然能當堅守崗位、當機立斷，秉持專業開槍制止、嚴正執法。會要求北市警局接下來在醫療、心理諮商或是法律層面給予員警一切協助，北市府也會做警察同仁最有力的後盾。

    從員警密錄器畫面可看出，當時員警掏出槍後，一邊大吼著要嫌犯下車，一邊朝嫌犯車輛前輪及後輪開槍，在一陣槍響後，還可以清楚聽見輪胎洩氣的聲音。 （記者鄭景議翻攝）

    從員警密錄器畫面可看出，當時員警掏出槍後，一邊大吼著要嫌犯下車，一邊朝嫌犯車輛前輪及後輪開槍，在一陣槍響後，還可以清楚聽見輪胎洩氣的聲音。 （記者鄭景議翻攝）

    蔣萬安今日上午前往大安分局，慰問受傷的兩名警員，表示對於受傷的兩名警察同仁非常不捨。 （記者鄭景議翻攝）

    蔣萬安今日上午前往大安分局，慰問受傷的兩名警員，表示對於受傷的兩名警察同仁非常不捨。 （記者鄭景議翻攝）

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