全國模範警察 高市刑大3人獲選

高市刑大今年一口氣3名官警當選第61屆全國模範警察，由左至右包括偵三隊偵查佐陳續文、偵二隊分隊長黃冠中、科技偵查隊分隊長吳欣儒。（記者黃良傑攝）

2025/06/06 12:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕全國模範警察名單公布，高市警局今年有3名警員獲選上榜，3人全是刑警大隊官警，包括偵二隊分隊長黃冠中、偵三隊偵查佐陳續文、科技偵查隊分隊長吳欣儒，黃冠中在一次汽旅逮捕行動，同事對輪胎開槍，他險些被跳彈打中，他感謝妻子的體諒，才能讓他無後顧之憂地衝鋒陷陣。

吳欣儒於前年曾獲全國打詐有功人員，他同樣感謝太太的相挺，太太獨自辛苦照顧孩子，有一次突然又需臨時出勤，必須到台中搜索，他怕太太不高興，只好騙她去台中玩，結果被識破，只好坦白從寬，但太太體諒表示支持。

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刑大偵三隊9分隊偵查佐陳續文，警專31期畢業，今年4月查獲販毒集團，5月又查獲另一夥販毒集團，查扣具殺傷力改造長短槍等槍械，去年10月間湖內區發生槍擊殺人案，查出賴姓男子替友人協調賭債起衝突，順利在仁武區逮捕賴男，破案連連，獲選今年全國模範警察。

一口氣有3名刑大官警獲選全國模範警察，刑大大隊長鄢志豪表示，這些年輕官警都很優秀，也是刑警的典範，刑大也在勤務、超勤、經驗分享、提升能力、提升獎勵、更多機會升遷等面向努力，讓刑事人員能有更多保障與榮耀。

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