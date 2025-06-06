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    攔阻通緝犯2勇警傷勢曝 北市警局長李西河赴醫院探視

    今日上午台北市警局局長李西河（右二）及大安分局長黃水願（右一），親自慰問受傷的鄭姓及沈姓警員，李西河除了叮嚀兩人要以安全為重，也表示支持兩人依法行政，要兩人安心養傷。（記者鄭景議翻攝）

    今日上午台北市警局局長李西河（右二）及大安分局長黃水願（右一），親自慰問受傷的鄭姓及沈姓警員，李西河除了叮嚀兩人要以安全為重，也表示支持兩人依法行政，要兩人安心養傷。（記者鄭景議翻攝）

    2025/06/06 12:22

    〔記者鄭景議／台北報導〕36歲蔡姓通緝犯今日凌晨零時許駕駛白色轎車，行經台北市大安分局警方架設的路檢點時，因自己詐欺通緝身分被發現暴衝撞向臨檢站，造成兩警受傷。警方連開12槍制止，蔡嫌中彈送醫不治。今日上午台北市警局長李西河及大安分局長黃水願，也親自慰問受傷的鄭姓及沈姓警員，李西河除了叮嚀兩人要以安全為重，也表示支持兩人依法行政，要兩人安心養傷。

    警方調查，當時鄭姓警員為了阻止通緝犯爆衝，奮不顧身從車窗將手伸進駕駛座內，要抓住蔡嫌的方向盤，但蔡嫌仍猛力踩油門，鄭員遭拖行因而手部挫傷；沈姓警員則是為了攔阻犯嫌遭車撞擊後倒向分隔島，造成頭部撕裂傷大量出血。

    李西河今上午在黃水願的陪同下，親自前往大安分局探望兩名警員，並且送上紅包，黃水願向李西河表示，分局開槍的員警都是先朝著犯嫌輪胎開槍，但因為犯嫌車輛爆衝，車輛移動過程中遭到誤傷，員警開槍有符合警械使用條例，是依法行政。

    李西河則表示，員警本就該在緊急情況下大膽使用警械，好險兩人有保持警戒心作閃躲，傷勢不至於過重，也要兩人安心養傷，市警局會大力支持兩人。

    慰問過程沈姓員警的頭部傷勢還一度又出血，李西河及陪同慰問人員也趕忙遞上衛生紙，並要沈員別再移動，好好保重身體。

    沈姓警員（左）頭部撕裂傷出血，鄭姓警員（右）手部挫傷膝蓋也有擦挫傷。（記者鄭景議翻攝）

    沈姓警員（左）頭部撕裂傷出血，鄭姓警員（右）手部挫傷膝蓋也有擦挫傷。（記者鄭景議翻攝）

    沈姓警員為了攔阻犯嫌，遭車撞擊後倒向分隔島，造成頭部撕裂傷大量出血。（記者鄭景議翻攝）

    沈姓警員為了攔阻犯嫌，遭車撞擊後倒向分隔島，造成頭部撕裂傷大量出血。（記者鄭景議翻攝）

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