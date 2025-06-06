體育署長鄭世忠作保！辜仲諒1.5億保金換出境3天赴中籌備棒球賽事

辜仲諒出庭應訊。（記者羅沛德攝）

2025/06/06 12:19

〔記者張文川／台北報導〕中信慈善基金會董事長辜仲諒涉中信銀購買澄清湖大樓案，上月13日一審依銀行法背信罪判刑7年8月，法官5月27日命其限制住居與出境出海，並隨身攜帶個案科技監控手機；辜仲諒以將依亞洲棒球總會會長身分出訪中國上海為由聲請暫解限制出境3天，台北地院合議庭裁准以1億5千萬元保證金，准其6月5日至7日暫解限制出境出海，並責付教育部體育署長鄭世忠及律師葉建廷。

辜仲諒聲請主張，他現為亞洲棒球總會長、世界棒壘球總會棒球執行副會長，今年9月、10月將在中國舉辦BFA亞洲棒球錦標賽、女子棒球亞洲盃，中國棒協擬於6月6日由中國棒協舉辦工作匯報，檢視籌備狀況，邀他參加並予以指導，他責無旁貸，有親自參加與出席的必要。

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且上海市體育局也邀請他於6月5日至7日間，以亞洲棒球總會長身分前往訪問，商討棒球運動規劃、職業賽事引入、青訓體系，共建及國際賽事合作事宜，並觀摩在上海舉辦的小馬聯盟亞太地區錦標賽，無法以書面、視訊會議或電話方式代替親自前往，因此請求准其暫解限制出境出海禁令。

北院合議庭函詢北檢意見後認為，聲請事由尚非無據，也不致影響本案訴訟之進行，且體育署長鄭世忠也具狀表示，願意保證辜遵期返台，足見辜此次出境的目的攸關我國棒壇參與國際組織及賽事權益，具有公益性質。

法官審酌辜仲諒之前即曾3度獲北院、13度獲高院暫時解除出境出海，辜仲諒都遵期返國，尚能遵守法院暫時解除限制的約束，因此裁准1億5千萬元保證金，准其6月5日至7日出境出海。

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