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    台南永康瓦斯外洩找到洩漏點 擴大封路規模搶修趕今17：00前通車

    台南永康中正北路瓦斯外洩現場持續封路處理中。（記者劉婉君攝）

    台南永康中正北路瓦斯外洩現場持續封路處理中。（記者劉婉君攝）

    2025/06/06 11:43

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區中正北路昨（5）日晚上傳出瓦斯外洩，相關單位漏夜開挖後，目前已找到洩漏點，待瓦斯濃度降至5%以下，就會開挖搶修，目前仍封閉北上往新市方向中正路至中正七街口路段，目標趕在下午5時下班前恢復通車。

    台南市消防局於昨晚7時09分接獲民眾報案，永康區中正北路56-15號附近有瓦斯味，立即出動鹽行等分隊4車8人前往，於水溝偵測到可燃性氣體，緊急佈水線防護，也疏散附近的店家人員及顧客，永康警方也封鎖中正北路北上新市方向中正路到中正七街口路段。

    經過相關單位漏夜處置，關閉二側瓦斯開關，初步研判應是連接至店家的小支瓦斯管線問題，待殘餘瓦斯排空，瓦斯濃度下降至5%，就會立即開挖搶修，施工人員已在一旁準備，預計中午前即會施工。

    台南市消防局持續在現場灑水戒備，永康警方也在現場管制交通。

    台南市副市長葉澤山也趕到現場關心，要求注意安全及交通，影響週邊逾200戶店家及住家使用瓦斯，也提醒相關單位要通知用戶，預計下班前完成搶修，降低對民眾的影響。

    台南永康中正北路瓦斯外洩現場持續封路處理中。（記者劉婉君攝）

    台南永康中正北路瓦斯外洩現場持續封路處理中。（記者劉婉君攝）

    台南永康中正北路瓦斯外洩現場持續封路處理中。（記者劉婉君攝）

    台南永康中正北路瓦斯外洩現場持續封路處理中。（記者劉婉君攝）

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