北市通緝犯拒檢撞傷2警後中12槍亡 母傷心趕赴醫院：知道兒子做錯事

36歲蔡姓通緝犯，今日凌晨零時許駕駛白色轎車，行經台北市大安分局警方架設的路檢點時，因自己詐欺通緝身分被發現暴衝撞向臨檢站，造成兩警受傷。（記者鄭景議翻攝）（記者鄭景議攝）

2025/06/06 11:59

〔記者鄭景議／台北報導〕36歲蔡姓通緝犯今日凌晨零時許駕駛白色轎車，行經台北市大安分局警方架設的路檢點時，因自己詐欺通緝身分被發現暴衝撞向臨檢站，造成2警受傷。警方連開12槍制止，蔡嫌中彈送醫不治。蔡母凌晨趕赴醫院，雖然傷心欲絕，但初步表示知道兒子做錯事，暫未對警方開槍表示意見。

警方調查，當時蔡嫌行經路檢點，起初有停下接受員警盤查，但在員警發現蔡嫌通緝犯身分並要求他下車後，蔡嫌不顧盤查的鄭姓警員上半身還在車窗內，就大力踩油門拖著鄭員，先是左轉撞上一旁安全島，再打倒車擋繞一個U字型以車尾再度撞上安全島，意圖甩開盤查的警員，暴衝過程造成沈姓警員頭部撕裂傷大量出血，被掛在車上拖行的鄭姓警員則手部挫傷。

請繼續往下閱讀...

在場共有8名警員，紛紛掏出手槍喝令蔡嫌下車，但見到蔡嫌不理會且同仁受傷，其中3名警員迅速開槍制止，在連開了12槍後才制止蔡嫌繼續暴衝。

蔡嫌腹部及腋下中彈，在救護人員抵達時已經失去生命跡象，儘管緊急送往台大醫院救治仍宣告不治。警方事後在蔡嫌車中搜出毒品安非他命與喪屍菸彈。

蔡母凌晨接獲警方通知趕到醫院，面對兒子冰冷遺體，悲痛萬分，她初步僅詢問兒子的傷勢及死因，暫未對警方開槍表示意見。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法