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    首頁　>　社會

    大學旁開桌遊館真經營德州撲克賭場 嘉縣警搜索逮8學生涉賭

    謝姓男子在大學旁租平房，假借舉辦德州撲克比賽，實則開設賭場。（警方提供）

    謝姓男子在大學旁租平房，假借舉辦德州撲克比賽，實則開設賭場。（警方提供）

    2025/06/06 11:27

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉一間桌遊館，假借舉辦德州撲克競賽名義，實際上卻讓報名參賽的民眾，以現金兌換籌碼，抽頭金偽裝成手續費，賭局結束還可將籌碼再兌換現金等方式，供民眾賭博，不少大學生受吸引參加。警方接獲情資，3日持搜索票上門查緝，逮獲賭客15人及33歲桌遊館謝姓負責人等21人，其中8名賭客為大學生，分別依公然賭博、營利賭博罪等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

    嘉義縣警局民雄分局、刑警大隊接獲情資，33歲謝姓男子今年1月租下某大學週邊平房開設桌遊館，並以「德州撲克協會」名義舉辦限時錦標賽，透過通訊軟體LINE、IG、臉書張貼招攬訊息，甚至聯名大學德州撲克社團，吸引學生賭客；謝男讓參與賭客將現金兌換成籌碼，將抽頭金偽裝成手續費，供不特定人參與競賽賭博，賭局結束後，賭客可再將籌碼兌換成現金，吸引不少學生聞風而來。

    警方見時機成熟，6月3日持搜索票前往查緝，現場賭客有8人為大學生身分；警方逮捕謝男、荷官、工作人員等6人，現場查扣賭資6萬餘元、籌碼、監視器鏡頭、帳冊、手機、電腦等證物，連同15名賭客，移送法辦。

    警方查獲嘉義一間桌遊館，舉辦德州撲克限時錦標賽涉及賭博。（警方提供）

    警方查獲嘉義一間桌遊館，舉辦德州撲克限時錦標賽涉及賭博。（警方提供）

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