三中案蔡正元抗告被駁回 電子腳鐐戴定了

國民黨前立委蔡正元。（資料照）

2025/06/06 11:39

〔記者張文川／台北報導〕國民黨前立委蔡正元被控利用中影股權交易機會侵吞阿波羅公司資產，一審被依公益侵占罪判刑3年6月、商會法判刑6月。二審高等法院4月25日傳喚蔡正元，認定蔡犯罪所得達2億多元，有逃亡動機及可能性，當庭裁定蔡須配戴電子腳鐐；蔡正元抗告，最高法院駁回確定。

高院合議庭4月認為，蔡正元一審分依公益侵占罪、違反商會法，被判刑3年6月、6月徒刑，犯罪所得高達2億多元，蔡卻始終否認犯罪，有高額沒收責任，有強烈逃亡動機。

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高院審酌，蔡正元先前被限制出境、出海加總期間，因已達法律規定5年的上限而未再延長，但蔡正元頻繁出國，自2023年6月17日限制出境、出海期間屆滿後迄今，已頻繁出入國境高達20次，為確保日後審判程序順利進行，當庭裁定蔡正元必須接受科技設備監控，配戴電子腳鐐。

蔡正元不服，提出抗告主張，電子腳鐐對他的人身自由、居住及遷徙自由構成實質限制，使他無法自由出入國境，等於是以科技手段迂迴重現限制出境、出海的效果，他被起訴7年多來，均恪遵限制住居並遵期出庭，從未有任何逃亡情事，沒有電子監控的必要。

最高法院認為，高院衡酌訴訟進行程度、人權保障及公共利益的均衡維護，裁定命蔡在指定時間、地點報到，遵守實施科技監控，並無蔡所指迂迴重現限制出境、出海的效果，或抵觸憲法基本權，駁回蔡的抗告確定。

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