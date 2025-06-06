笑死！面膜敷臉竟通過人臉識別 「前熊貓」盜用18名外送員身分A現金

蘇姓男子居然以面膜敷臉方式騙過人臉驗證。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/06 11:18

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾任職「熊貓foodpanda」外送員的蘇姓男子，離職後卻隱身在外送員群組中，伺機竊取其他外送員帳號和密碼，待系統要求人臉驗證時，他以面膜敷臉方式居然騙過驗證，屆時再假冒對方身分，接收只收取現金交易的客戶訂單。台北市刑警大隊科偵隊逮獲這名被外送員稱為「面膜駭客」的蘇嫌，查出有18人受害，損失金額共計約5萬餘元。訊後依法移送究辦。

警方表示，近半年來，在雙北市、桃園等地的「熊貓foodpanda」外送員，常發生帳號和密碼無法輸入系統取單情事。經內部調查才發現是遭人盜取身分，以致無法接收派令外送單。即使外送員事後重新取回帳戶和密碼，但都須7天至10天左右，嚴重影響生計。

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許多外送員根據案發時人臉識別系統擷取下來的照片檔，發現盜竊密帳號和冒名頂替接單者，對方臉上居然貼著一張大面膜，只露出小小眼睛孔和嘴巴、鼻子。他們看了不禁氣極反笑。也有人認為人臉識別系統讓這副面容過關，「太幽默也很搞笑」。有人乾脆取名叫作「面膜駭客」。

台北市刑警大隊科偵隊根據「熊貓」外送報案，匯整所有案件資料過濾，同時啟動北市鷹眼小組，循線擴大調閱逾百支監視器畫面，最終鎖定一直「賴」在外送群組平台中，卻未退群的32歲蘇姓前外送員，查獲變造機車車牌、面膜、作案時所穿著衣物等贓證物。

警方調查，蘇男年前自「熊貓」外送離職後，就有預謀性的一直「潛水」在外送員派單平台中，伺竊取其他外送員帳號，再以預設密碼登錄，待系統隨機進行人臉驗證時，蘇嫌便以面膜敷臉方式拍照，騙過驗證，再以假冒的外送員身分，接收平臺派遣收取現金的餐飲訂單。

警方查出，蘇嫌作案約長達半年，由於他僅接現金付款外送單，消費者給付現金款項後，即據為己用。以致造成有18名外送員受到侵害。全案依「妨害電腦使用」等罪嫌移請新北地檢署偵辦。

北市刑大科偵隊表示，為防範帳號及個資被盜用，應定期更換密碼，勿使用容易猜測的密碼組合或預設密碼，並謹慎保管個人資料，避免在不明網站或應用程式中輸入敏感資訊。

蘇姓男子居然以面膜敷臉方式騙過人臉驗證。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣蘇嫌各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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