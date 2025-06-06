24H洗車場2度被控擾鄰 老闆火大結束營業仍再判賠錢

王姓男經營的24小時洗車場一再被鄰居檢舉噪音問題，王男火大結束營業仍被判賠2萬元。示意圖，非案發洗車場。（資料照）

2025/06/06 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子在三民區開設24小時自助洗車場，家住附近的徐姓女子認為客人使用高壓風槍、水槍，噪音刺耳擾人，她於2021年提告求償10萬元，法官判王男應賠3萬元，王事後規定客人晚上10點後不能再使用風槍，徐女還是認為洗車聲音太吵多次檢舉再提告求償10萬元，王男不堪其擾火大結束營業，但仍被法官判賠2萬元。

判決指出，王姓男子2020年7月花了10萬元在三民品開設自助洗車場，由於洗車場採24小時營業，家住附近的徐姓女子認為客人洗車時使用高壓風槍、水槍，噪音刺耳擾人，吵到她半夜都睡不著，得求助身心診所，她提告要求王男賠10萬元，法官判王男應賠2萬元，王不服上訴被駁回。

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王男官司敗訴後，規定客人晚上10點後不能再使用風槍，並透過關閉部分燈光方式，引導深夜前來洗車的消費者在封閉區域內洗車，但徐女還是認為噪音不斷，除持續報警檢舉外，再對王男提告求償10萬元，並要求他更改營業時間為上午8點至晚上10點。

高雄地方法院審理，王男火大，不想再跟徐女有糾葛，直接結束掉洗車場營業，並認為環保局曾派員稽查，沒有發現噪音問題，不應再賠錢；但法官認為，環保局稽查的時間點雖然沒有噪音，但無法證明洗車場在其他晚間、夜間時段未有聲響擾鄰情事，因此依侵害程度，判王男應賠2萬元，可上訴。

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