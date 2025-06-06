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    別想逃！奧迪男欠罰單欠稅18萬 因為「這件事」露餡被查封

    開著百萬奧迪名車卻不繳罰單、勞健保，照樣被執行署查封拖吊。（彰化分署提供）

    開著百萬奧迪名車卻不繳罰單、勞健保，照樣被執行署查封拖吊。（彰化分署提供）

    2025/06/06 09:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣1名溪州鄉男子平日以進口百萬奧迪名車代步，卻是罰單、牌照稅、勞健保、綜所稅都通通不繳，積欠將近18萬元，「奧迪男」以為神不知鬼不覺，卻因為在員林停車在路邊停車格被通報，當愛車被查封拖吊，立即同意先繳5萬元，餘額辦理分期付款。

    法務部執行署彰化分署表示，這是該分署與縣交通處攜手合作的「停車通報專案」，也就是有積欠稅金、罰款的人士，其名下的車輛停放在公有停車場，就可以透過車牌辨識的自動比對系統進行鎖定，目前鎖定是積欠2萬元以上的車主，就會派出執行人員到場進行查封拖吊。

    因此，這個合作方案從今年4月底推出以來，才1個月的時間就通報了91輛車，成功查封其中的11部車，追回將近70萬元的欠款。其餘通報未查封的理由，則是有的已經執行分期繳款的關係。

    彰化分署指出，「奧迪男」供稱車輛已是2009年的車子，主要是作為接送長輩就醫之用，由於經濟有困難，同意其提出先繳5萬元，剩下近13萬元再分期付款，車子先由男子暫發還保管使用，一旦沒有持續繳款，就會追回並進行法拍。

    彰化分署強調，這次「奧迪男」案件，從車輛一停在公有停車格的通報開始，派員從彰化市出發到員林完成查封，全程只花了不到1小時。這是因為「停車通報專案」是跨部門的聯手參與，包括該分署、縣府、財政部中區國稅局、彰化監理站等8個機關共同合作，並首創「年度概括委任」制度，由各機關預先授權代理人代行指封切結程序，同時採取輪流排班，以最小的人力與成本，展現政府公權力的迅速與確實。

    開著百萬奧迪名車卻不繳罰單、勞健保，因為路邊停車遭自動辨識系統鎖定。（彰化分署提供）

    開著百萬奧迪名車卻不繳罰單、勞健保，因為路邊停車遭自動辨識系統鎖定。（彰化分署提供）

    停車通報系統上路以來，1個月就通報了91輛車，成功查封其中的11部車。（彰化分署提供）

    停車通報系統上路以來，1個月就通報了91輛車，成功查封其中的11部車。（彰化分署提供）

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