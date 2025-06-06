桃機外白牌車暴衝逃逸 乘客跳車翻滾畫面曝光

違規白牌車拒檢闖紅燈，車上乘客驚慌跳車翻滾。（Threads用戶staradam22提供）

2025/06/06 09:42

〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園國際機場第二航廈5日晚間10點37分，發生一起驚險的白牌車闖紅燈逃逸事件。一輛遭警方鎖定的違規載客白牌車，在西三路人行道處突然闖紅燈加速衝過人行道，險些撞上正在通過斑馬線的旅客，所幸無人被撞，但車內乘客因驚慌跳車，在地上翻滾受傷。

根據警方調查，該車由一名姓許男子駕駛，過去因違規攬客早遭航警列管。事發當時，警方上前準備攔查，司機疑似為逃避高額罰款，在車門未關妥、乘客尚未繫安全帶的情況下猛踩油門試圖逃逸，乘客見狀驚慌跳車，造成手臂擦傷。

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後方行車記錄器畫面顯示，當時號誌為紅燈，多位旅客正拉著行李通過馬路準備前往排班計程車區。白牌車先是衝過停止線，機場保全見狀揮動指揮棒試圖攔阻，但該車突然加足油門高速穿越人行道，隨後乘客與行李一併從車內翻落。一旁等待紅燈的車輛則是按喇叭示警其他旅客，此時駕駛才停下車輛，航警立刻上前制止並依法開單處分。

航空警察局保安警察大隊第二隊隊長林威邵表示，許男駕駛自用小客車違規載客，依違反公路法函請桃園市政府交通局裁處新臺幣十萬以上二千五百萬元以下罰鍰，並得吊扣駕照及牌照四個月至一年；另不服警察指揮稽查、闖紅燈及行經行人穿越道未禮讓行人部分，依違反道路交通管理處罰條例製單，共裁處新台幣九千六百元。有關旅客受傷部分，目前保留法律告訴權。

航警表示，本局保安大隊全日均編排取締違規攬客勤務，本（114）年度1至5月，共計取締違反道路交通管理處罰條例1564件，公路法182件，民用航空法98件，將持續加強巡視入境大廳及其周邊範圍，以遏制類似情形發生。也提醒民眾，切勿乘坐非法黃牛車輛，以保障自身安全。

違規白牌車遭警方攔檢開單。（Threads用戶staradam22提供）

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