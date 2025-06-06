約女網友看夜景硬上判刑 總統府辦事員撤職確定

總統府林姓辦事員約女網友看夜景竟起色心，不理會她喊叫40次「不要」，仍硬上性侵，刑事部份，林男被判刑1年10月、緩刑4年定讞，總統府亦將林男移送懲戒，懲戒法院二審判林男撤職、停止任用4年確定。（記者楊國文攝）

2025/06/06 09:33

〔記者楊國文／台北報導〕總統府林姓辦事員上PTT約女網友看夜景，在車上不顧女網友喊了40多次「不要」，硬將她指侵得逞，事後女網友告上法院，林男被依強制性交罪判刑1年4月、緩刑4年確定，總統府並將林男移送懲戒，懲戒法院二審認定林男嚴重損害政府信譽，判他撤職、停止任用4年確定。

判決指出，擔任總統府辦事員的林男，去年7月7日上批踢踢want版，認識女網友小如（化名），並以看夜景為由，隔天晚間9時開車載小如到觀賞夜景時，先將車停在碧山巖停車場，不顧她掙扎，前後叫喊40次「不要」，在車內強行親吻小美嘴唇、耳朵、頸部，揉胸並指侵得逞。

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事後，小如不甘受辱，一狀告上法院，林承認犯行。士林地院審酌林男和小如達成調解、賠償，依犯強制性交罪判林男1年10月，緩刑4年，並應依調解內容支付賠償確定。

總統府獲悉後，認為林男為謀私慾，竟性侵害女網友，將林男移送懲戒法院進行懲戒。

懲戒法院一審審理時，林辯稱他和小如當時情投意合，不算是性侵，但他無法拿出佐證證明，為避免社會關切並影響總統府名聲，才認罪並和小如商談和解，將自省和女性朋友相處之道，會痛改前非，願意接受一切懲處，今後也會積極參加公益活動、積極就醫，用重生之身報效國家。

不過，懲戒法院一審檢視手機錄音，發現小如對林表示「今天才第一次見面」，且已提高音量到大聲拒絕，對林喊叫約40次「不要」、「拜託」，但林男仍對小如性侵害，林男已嚴重損害機關形象及政府信譽，判決將林男撤職、並停止任用4年。

林男不服，提起上訴，林男認為，相較於相同案件 的懲戒處分，懲戒法院一審判決他撤職、停止任用4年的懲戒處分過重，違反平等、比例原則。

懲戒法院二審認為，林男除觸犯強制性交罪的刑事責任外，亦違反公務員服務法第6條所規定的公務員應謹慎，不得有損害公務員名譽和政府信譽，一審判決的懲戒處分，並未違反比例原則，也無違反論理、證據法則或違背法令之處，判決駁回確定。

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