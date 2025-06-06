1個半月3起墜樓...... 台中白衣女徘徊「最衰星巴克」樓上 警消急救援

台中市消防局在「最衰星巴克」門前鋪設黃色氣墊。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/06 09:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市知名勤美誠品購物商場綠園道，今年2月至4月短短約1個半月時間，發生3起墜樓案，3名死者墜落於星巴克大門前，這家星巴克也被網友稱為「最衰星巴克」、「最命苦的星巴克」，不料，昨天（5日）深夜又有身穿白衣的蕭姓女子，於誠品勤美頂樓徘徊，被民眾發現報警，台中市消防局星巴克門前鋪設氣墊，她的蔡姓情人也會同員警勸解，終於將她平安勸離。

勤美誠品購物商場綠園道於今年2月24日，發生男子墜樓死亡憾事，3月18日在幾乎相同位置，又有一女子墜樓身亡，勤美誠品綠園道為此花費鉅款增設防墜設施，不料，4月11日同位置再度發生墜樓案，26歲梁姓女子用美工刀割斷防墜網，墜樓送醫不治，短短1個半月，共3人墜樓死亡，墜樓位置都是在星巴克大門前，勤美誠品綠園道又斥資增強改良防墜設備。

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另外，勤美誠品綠園道也加強管制與監視器等防範措施，但昨天（5日）深夜11時許，卻有民眾發現，一名身穿白衣女子站在頂樓，趕緊通知台中市警局第一警分局，另外，中市消防局也緊急出動，在「最命苦的星巴克」門前鋪設氣墊。

員警馳抵後，得知她是年約26歲的蕭女，與蔡姓女子是情侶，兩人感情近期生變，蕭女情緒差，到這處大樓的頂樓，甚至一度站在外側玻璃牆旁（女兒牆上），相當的驚險，台中市消防局緊急動用雲梯車，派人升高向蕭女喊話

警方也趕緊會同蔡女到場勸她，至今天清晨0時許，成功將蕭女勸下樓，蕭女手腳輕微擦挫傷，無生命危險，送至中國醫藥大學附設醫院觀察治療。

第一分局分局長尤啓南呼籲，如遇有需求或遭逢困難，應尋求社會各項資源求助，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

員警會同蕭女（左）的好友與情人，一同勸解蕭女，終於化解這場危機。（記者張瑞楨翻攝）

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