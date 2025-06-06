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    毒犯被圍捕想掏槍 警奮力壓制逮人

    45歲陳姓毒品通緝犯被警壓制上銬。（記者劉慶侯翻攝）

    45歲陳姓毒品通緝犯被警壓制上銬。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/06/06 09:25

    〔記者劉慶侯／台北報導〕45歲陳姓毒品通緝犯，藏身新北市深坑山區，仍被警鎖定圍捕。陳嫌竟準備掏槍襲警拒捕，幸警方眼明手快即時壓制，順利將他緝獲。起獲手槍和藍波刀各1把，及各類毒品。警方昨日依法解送歸案，並循線追查槍枝號和毒品來源的上下游中。

       北市警中正二分局與中山分局是根據查獲的毒咖線索向上溯源，逐步清查發現有製毒和販賣毒品的陳男涉有重嫌，但對方因毒品案已遭新北地檢和台北地檢通緝，且行蹤遍布新北新莊、深坑、三重等處，造成警方查緝困難。

    專案人員經連月循線追查，終於發現陳嫌躲藏在新北市深坑山區的一處租賃處，立刻前往周邊進行埋伏監控，並調集警力支援。

    前日中午，警方見陳嫌買便當返家，2組便衣警力共8人，隨即從四面八方趨近圍捕，陳嫌見狀欲拔槍恫嚇，想藉機趁隙脫逃，警方奮不顧身前後包夾，奪下陳嫌手中槍枝，當場壓制逮捕。

    警方現場查扣金牛座手槍1把、子彈數顆、藍波刀1把、依托咪酯毒品原料4罐、煙油2瓶、分裝瓶、煙彈10顆及手機等證物一批。全案訊後依槍砲彈藥及毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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    警方查獲毒品、槍械和藍波刀等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲毒品、槍械和藍波刀等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲槍械和藍波刀。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲槍械和藍波刀。（記者劉慶侯翻攝）

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