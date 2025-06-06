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    首頁　>　社會

    高雄男花31萬植髮救禿頭不滿意 診所送他近489根頭髮仍挨告

    高雄許姓男子花31萬植髮救禿頭，術後他認為成效不好質疑診所「偷工減料」，診所表示已多送他近500根頭髮仍挨告。圖為示意圖，與本新聞無觀。（資料照）

    高雄許姓男子花31萬植髮救禿頭，術後他認為成效不好質疑診所「偷工減料」，診所表示已多送他近500根頭髮仍挨告。圖為示意圖，與本新聞無觀。（資料照）

    2025/06/06 09:18

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓男子為了拯救禿頭危機，花了31萬餘元到鼓山區某診所進行植髮，術後他對植髮效果不滿，認為診所「偷工減料」，提告要求診所再補他910根，但法官發現，診所已多送給許男489根頭髮，認為他請求無理判敗訴。

    判決指出，去年1月25日，許姓男子到植髮診所進行植髮諮詢，雙方約定針對M角、髮際線進行植髮，植髮數量3640根，費用31萬4200元，隔天，許男到診所植完髮後，認為效果與想像中有落差，他認為診所「偷工減料」，當他提出要核實植髮數量時，診所人員卻把統計髮量的儀器進行數據清除，因此提告要求診所要幫他再補910根頭髮，另需賠償他5萬元精神慰撫金。

    高雄地方法院簡易庭審理時，診所否認「偷頭髮」，指稱手術前有讓許男進入手術室，確認工作人員分髮及計算毛髮數量過程，且實際手術時，醫生施做了超過約定數量的4192根毛髮，已多送給許男489根頭髮。

    法官勘驗診所提供的手術室監視器畫面，發現許男於植髮手術前，由診所工作人員陪同至手術室查看分髮、計數過程，並由許男所屬醫師確認植髮數量為4192根後，替他執行植髮手術，因此認定許男請求無理無據，判他敗訴，可上訴。

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