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    辜仲諒赴中拚棒球 北院裁准1.5億元解除限制出境3天

    辜仲諒日前聲請5日至7日前往中國訪問商討棒球賽事，北院裁准以1億5000萬元保證金解除限境3天，並責付體育署長鄭世忠及律師葉建廷把人帶回。（資料照）

    辜仲諒日前聲請5日至7日前往中國訪問商討棒球賽事，北院裁准以1億5000萬元保證金解除限境3天，並責付體育署長鄭世忠及律師葉建廷把人帶回。（資料照）

    2025/06/06 08:21

    〔中央社〕辜仲諒涉違反銀行法案遭台北地院判刑7年8月，並限制出境、出海8月。辜仲諒日前聲請5日至7日前往中國訪問商討棒球賽事，北院裁准以1億5000萬元保證金解除限境3天，並責付體育署長鄭世忠及律師葉建廷把人帶回。

    中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案，遭檢方起訴。台北地方法院5月13日依違反銀行法等罪判處辜仲諒有期徒刑7年8月，可上訴。北院另裁定辜仲諒限制出境、出海8個月。

    台北地檢署發函北院建請施以電子監控，北院於5月28日裁定辜仲諒攜帶個案手機，每天上午9至11時以手機拍照功能線上報到。

    辜仲諒提出聲請，指他為亞洲棒球總會長及世界棒壘球總會棒球執行副會長，因BFA亞洲棒球錦標賽及女子棒球亞洲盃賽事分別於今年9月、10月在中國舉辦，中國棒球協會擬於6月6日舉辦工作匯報，以檢視籌備狀況，邀請他參加並予以指導。

    聲請指出，上海市體育局邀請辜仲諒於6月5日至7日止以亞洲棒球總會長的身分前往訪問，商討棒球運動的規劃、職業賽事引入、青訓體系，共建及國際賽事合作事宜，並觀摩上海舉辦的2025PONY小馬聯盟亞太地區錦標賽賽事，此無法以書面、視訊會議或電話方式代替。

    另外，世界棒壘球總會將於今年10月份在泰國曼谷舉辦年會，並改選執行委員及會長，辜仲諒必要有自6月7日起至10日前往日本東京拜會相關棒球協會的必要，以爭取各會員支持，因此聲請解除自6月5日起至6月10日限制出境、出海。

    北院函詢檢察官意見，並審酌辜仲諒提出的邀請函等資料、教育部體育署署長鄭世忠具狀表示願保證辜仲諒遵期返台，辜仲諒之前的案子解除限制出境後均有遵期返國，因此裁准辜仲諒提出新台幣1億5000萬元後，解除自6月5日至7日的限制出境、出海，並責付鄭世忠及律師葉建廷。

    至於辜仲諒聲請6月8日至6月10日解除限制出境、出海，前往日本東京拜會相關棒球協會，爭取各會員支持，北院裁定駁回。

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