宜蘭市連月發生搶、槍案 民眾大嘆治安堪憂

金飾女業務在宜蘭市區當街遭搶。（民眾提供）

2025/06/06 08:32

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市昨天下午發生街頭搶案，25歲黃姓女業務手提金飾行李箱，光天化日下遭人行搶未遂，搶奪影片風傳各大社群平台，警方案發後時隔約17小時，才在今早7點05分公開宣布破案。回顧4月市區發生警匪追逐搶案，直接上演街頭槍戰；5月有檳榔西施遭搶奪手提包，連月搶、槍案的發生，讓民眾大嘆治安堪憂。

來自桃園金飾物流業的25歲黃姓女業務，昨下午與同事到宜蘭洽談生意，未料遭23歲邱姓嫌犯開車一路尾隨，見黃女在市區新民路下車後，特地製造假車禍將她撞倒，隨即把裝有金飾的行李箱拉上車，所幸同事、路人及麵店老闆衝上前阻擋才放棄並逃逸。

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邱男見搶奪失手，立即開著掛有假車牌的白色BMW往蘇澳方向逃竄，後來棄車在南澳鄉，警方最後在附近防風林找到人後逮捕過案，並於車內起出多張假車牌、手機及犯案工具等。

不過事發當下正值午飯後，許多用餐民眾目睹當街搶案，嚇得人心惶惶，警方第一時間未出面說明止血，直至拖到晚間犯嫌撞車、搶奪影片風傳各大群組，連學子都看到了，警方依舊對案情三緘其口，今早7點05分才公開宣布犯嫌抓到了，諷刺的是，標題還斗大寫下「金飾遭搶未得逞，宜警2小時迅速破案」，但民眾完全不買單。

回顧宜蘭市近月治安狀況，3月發生醉漢當街毆打計程車司機，犯嫌還囂張在派出所前，當著警察面前打人，根本無視警威；4月市區更發生警匪追逐，警當場連開3槍才將毒販制伏；5月又有檳榔西施遭男子衝進店內搶奪手提包。

宜蘭市接連發生搶、槍案外，就連警方螺絲也鬆了，去年宜蘭警開公務車在自行車道邊吸菸邊持手機講電話，知法犯法行為令人搖頭；今年2月又有年輕男警員涉嫌暴力性侵女同事，還拍下不雅照，讓市民對宜蘭警方維持治安的信心蕩然無存。

金飾女業務遭犯嫌撞倒，製造假車禍真搶奪。（民眾提供）

犯嫌搶奪裝有金飾的行李箱。（民眾提供）

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