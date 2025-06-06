曾探視鄭捷引關注...... 男控遭貼精神異常標籤 新北社會局否認

新北市社會局表示，黃姓男子說法都是子虛烏有，社會局沒有、也不會干預醫療、揭露隱私，有關其勞動權益受損，建議可向相關單位申訴救濟。圖為新北市政府。（資料照）

2025/06/06 08:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕震驚社會的鄭捷殺人事件發生於2014年5月21日，鄭捷因殺人罪於兩年後被槍決，當年鄭捷被收押於看守所時，19歲黃姓男子到看守所探視，引起各界注意；如今過了11年，黃姓男子向媒體投訴，他事後遭到新北市社會局認定罹有精神疾病、並通報各單位，導致他多年來遭到社會標籤化對待，不論是想求職或從軍都被拒絕，影響他權益甚鉅，因此要提告社會局瀆職。

新北市社會局表示，黃姓男子罹患精神疾病，並非社會局認定，而是由衛生福利部認定，且根據法令，黃姓男子的病歷受到個案隱私保護，社會局不可能違法通報各機關，造成他求職或從軍遭拒，應為各單位面試或試用期間的評估結果，黃姓男子的相關說法都是子虛烏有，社會局沒有、也不會干預醫療、揭露隱私，有關其勞動權益受損，建議可向相關單位申訴救濟。

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黃姓男子投訴指出，他於2014年5月22日，年僅19歲（當時尚為民法限制行為能力人），因出於關懷社會動機，自行前往探視「鄭捷案」嫌犯，此舉雖引起社會媒體注意，但未涉任何不法行為，事後遭到警方約談，警方事後表示「黃男遭家人遺棄與家庭暴力，需政府介入協助」，並通報社會局。

黃男後來接獲通知赴土城衛生所接受訪談，所方認為他有精神疾病疑慮而強制送醫，社會局則回應外界，指「黃男未遭遺棄，而係精神疾病導致妄想」，黃男表示，他迄今仍背負「精神病患」、「嚴重病人」標籤，於求職、報考志願役軍人等次遭拒，這些都歸咎於政府機關當初違法處置與誤導媒體所造成的長期性、持續性侵害，因此他將與律師研議後，控告新北市社會局及相關單位瀆職濫權，爭取恢復自己的名譽及權益。

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