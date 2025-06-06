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    強壓女軍官狂舔胸部和私處 前上校艦長挨告判賠70萬

    海軍呂姓前上校艦長酒後帶軍官甲女到飯店房間，涉嫌強行壓制在床，舔吻胸部和私處，意圖性侵未遂。（情境照）

    海軍呂姓前上校艦長酒後帶軍官甲女到飯店房間，涉嫌強行壓制在床，舔吻胸部和私處，意圖性侵未遂。（情境照）

    2025/06/06 07:52

    〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍呂姓前上校艦長酒後，帶軍官甲女到飯店房間，涉嫌強行壓制在床，舔吻胸部和私處，甚至意圖性侵未遂，被高等法院高雄分院判決賠償70萬元精神撫慰金定讞，比原審多出20萬元。

    原告甲女指出，2019年5月22日晚上，呂男與同仁在基隆市餐廳聚餐、飲酒後，轉往KTV續攤。隔天凌晨，呂男帶她前往飯店房間後，趁其酒醉之際，強行壓制在床，並脫去內衣褲親、舔胸部及私處。

    又說，呂男欲進一步性侵，甲女抵抗並躲進廁所向輔導長求救始脫險，因而要求他賠償183萬元精神撫慰金。

    呂男則說，確有前往飯店，但為何而去，因喝不少酒，記不清楚。並說，當天已在海上航行10天，精神狀況不是很好，為感謝即將離差官員的付出，仍然舉辦餐聚，許多事沒有完整印象。橋頭地院開庭調查後，判決呂男應賠償50萬元，兩造均不服上訴。

    高雄高分院指出，甲女保留案發時所穿內衣褲，經刑事局鑑定結果，內衣罩杯及內褲褲底，均檢出呂男的DNA及相符的Y染色體外，呂男事後並電話向她道歉，加上輔導長等人證詞，認定他確有侵權行為。

    又說，呂男不法行為惡劣，事後不深切反思己過，反而濫用職權，欲施以不當恩惠，包括讓甲女休假、給錢等，企圖遮掩其犯行，因此判決加倍20萬元，全案落幕。

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