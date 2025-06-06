台74線大里路段科技執法 去年開罰2002件

台74線快速公路大里路段科技執法，大型車行駛內側車道去年共開出1375件。（台中市警局提供）

2025/06/06 06:54

〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速公路大里路段車流量大，銜接國道3號又鄰近工業區，部分車輛貪圖方便跨越槽化線爭道，並有大型車占用內側車道等違規行為，導致塞車、車禍頻傳，台中市警局交通大隊在此路段的南北雙向，設置AI人工智慧科技執法設備，去年1至12月共開罰2002件，依「道路交通管理處罰條例」處罰新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰，呼籲民眾行車應遵守交通規則。

台中市警局交通大隊指出，台74線大里路段因道路空間狹小，無適當地點讓員警執法，因此在30~33公里處，裝設AI智慧偵測車行軌跡及車牌辨識等交通科技設備，此設備會自動擷取違規影像，逕行舉發，執法重點為跨越槽化線，以及大型車輛行駛內側車道。

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市警局交大表示，經科技執法舉發，統計發現2024年1至12月，大型車行駛內側車道違規共1375件、跨越槽化線違規則有627件，從舉發件數發現大型車行駛內側車道違規情形較嚴重，此項違規依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第3款「未依規定行駛車道」處罰汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰；車輛跨越槽化線違規行駛依33條第1項第12款「未依標誌、標線、號誌指示行車」處罰新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

台中市警局表示，交通科技執法設置地點，已公告在市警局交通警察大隊網站，道路上也設置警示牌，希望駕駛人遵守交通規則，減少車禍並降低堵車現象。

台74線快速公路大里路段科技執法，車輛跨越槽化線是取締重點，可處3000元以上6000元以下罰鍰。（台中市警局提供）

台74線快速公路大里路段科技執法，大型車行駛內側車道是取締重點。（記者陳建志攝）

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