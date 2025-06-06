凹員工獎金「自肥」逾5千萬！台南地區農會總幹事楊憲仁被判刑

農會總幹事楊憲仁（右）連續13年凹員工年終獎金，犯罪所得達1136萬，法院認定構成背信罪，判刑1年9月、緩刑5年、附帶保護管束，一年內要支付公庫100萬元。（民眾提供）

2025/06/06 06:51

〔記者王捷／台南報導〕台南地區農會總幹事楊憲仁被控13年來操控獎金制度、以員工名義浮報又要求「自動繳回」等方式，合計「自肥」超過5000萬元獎金，台南地方法院認為，其中至少1136多萬元以不法手段取得，依背信罪判刑1年9月，緩刑5年、附保護管束，1年內要向公庫支付100萬元，如果未履行條件就撤銷緩刑。

楊憲仁自2012年起每年主導獎金分配，制度原本要求依薪點、勤惰功過及業務表現評定點數後發放獎金，但他將業務部分全數設為上限210點給自己，其他百餘名員工點數則僅為0.024至10多點不等，多年下來，他每年實際領取的獎金佔總額13%至23%，總計超過5000萬元。

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除了以制度漏洞自肥外，楊憲仁還與辦事員、主任等人合作，在年終獎金發放前告知部分員工「將多發幾個月」，實際卻要求對方把其中部分金額繳回。員工多因顧慮其握有人事與獎懲權限，不敢違抗。台南地檢署還查出，楊憲仁指示同仁收取回款，過程中留下紙條、LINE對話與手機拍照紀錄，全案金流清晰可查，犯罪所得合計1136萬9750元。

法院指出，楊憲仁表面上獎金公平分配，實際上透過點數拆分與差額繳回，將業務獎金集中轉為個人收入，這些獎金原應作為農會年度盈餘，提撥為公積金、推廣費與員工酬金，卻因連年被他浮報而遭侵蝕。

更離譜的是，楊憲仁還曾要求員工升遷時「交錢」，甚至有人為求升職交付20多萬元。法院認為他不僅操守不佳，對自身犯行毫無悔意，甚至辯稱「員工是自願繳回」，惡性重大。

儘管如此，法院考量楊憲仁已全數繳回犯罪所得，最終判處1年9月徒刑，不得易科罰金，緩刑5年，並須於判決確定後1年內支付100萬元給公庫，期間接受保護管束。

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