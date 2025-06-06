罷免不實連署案 檢方聲押國民黨嘉縣黨部書記長

2025/06/06 02:39

〔中央社〕嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳冠廷罷免案不實連署案，檢調搜索國民黨嘉縣黨部並帶回9人；檢方複訊後，今天聲押楊姓書記長、何姓立委服務處主任，其餘7人以3萬至30萬元交保。

嘉義地檢署4月曾傳喚陳冠廷罷免案徐姓領銜人等人，檢方複訊後請回；檢方昨天上午指揮法務部調查局嘉義縣調查站等單位，持搜索票分別前往國民黨嘉義縣黨部、罷免案主要工作人員楊姓縣黨部書記長住處等4處執行搜索，並查扣文件、電腦及手機等證物，帶回國姓副主委等9人。

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嘉義地檢署表示，陳冠廷罷免案出現連署造假、死亡連署，根據相關事證懷疑國姓副主委等人涉偽造文書罪嫌，因此昨天執行搜索，釐清案情。

嘉檢指出，檢方昨天深夜複訊後，認為到案9人均涉及偽造文書等犯罪嫌疑重大，認為縣黨部書記長楊姓男子、國民黨不分區立委王育敏嘉義縣服務處主任何姓男子等2人有羈押原因及必要，今天向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉檢表示，其餘7人為黨工及其親友，檢方認為無羈押必要，李男、賴男等2人分別以新台幣30萬元交保；國姓副主委、莊女、吳女等3人則各以10萬元交保；蔡男、蘇女等2人各以3萬元交保，同時限制出境、出海。

國民黨嘉義縣黨部昨天也發布聲明，已請律師在現場陪同並了解情況，全力保障職工權益不受迫害；同時也呼籲檢調單位，搜索行為侵害人民權益甚鉅，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。（編輯：楊昭彥）1140606

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