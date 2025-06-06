北市通緝犯衝撞路檢點2警受傷！警連轟12槍 嫌犯中彈不治

一輛白色轎車見路檢點不停，還兇狠往路檢點衝撞，造成兩警遭撞傷，警方見狀開槍制止，轎車駕駛在過程中中槍，送醫時失去呼吸心跳不治。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/06 06:27

〔記者鄭景議／台北報導〕36歲蔡姓通緝犯，今日凌晨零時許駕駛白色轎車，由台北市建國高架辛亥匝道南往北方向行駛，行經大安分局警方架設的路檢點時，疑似因自己詐欺通緝身分被發現，突然暴衝撞向臨檢站，造成警備隊沈姓警員頭部撕裂傷、鄭姓警員手部挫傷。警方當場連開12槍制止，蔡嫌中彈，送台大醫院急救後傷重不治。

警方調查，當時蔡嫌行經路檢點，起初有停下接受員警盤查，但在員警發現蔡嫌通緝犯身分並要求他下車後，蔡嫌不顧盤查的鄭姓警員上半身還在車窗內，就大力踩油門拖著鄭員，先是左轉撞上一旁安全島，再打倒車擋繞一個U字型以車尾再度撞上安全島，意圖甩開盤查的警員，暴衝過程造成沈姓警員頭部撕裂傷大量出血，被掛在車上拖行的鄭姓警員則手部挫傷。

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在場共有8名警員，紛紛掏出手槍喝令蔡嫌下車，但見到蔡嫌不理會且同仁受傷，其中3名警員迅速開槍制止，在連開了12槍後，才制止蔡嫌繼續暴衝。

蔡嫌腹部及腋下中彈，在救護人員抵達時已經失去生命跡象，儘管緊急送往台大醫院救治，仍不幸宣告不治。

大安分局表示，本次警員依法執行勤務，遇有犯嫌開車衝撞，依法使用警械壓制。打擊犯罪維護社會治安是警察責無旁貸的職責，亦是警察工作的核心價值，大安分局全體員警將持續貫徹維護治安的決心。

蔡嫌不顧盤查的鄭姓警員上半身還在車窗內，就大力踩油門拖著鄭員。（記者鄭景議翻攝）

警員被撞傷倒地。（記者鄭景議翻攝）

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