6/5 今彩539頭獎開2注!800萬獎落台中 威力彩連29摃下期衝10億

今晚（5日）開獎的第114000137期今彩539頭獎開出2注；第114000045期威力彩頭獎連29期摃龜。（本報合成）

2025/06/05 22:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5日）開獎的第114000137期今彩539頭獎開出2注，由台中市北區賴厝里漢口路四段22號1樓的「錢進彩券行」及台中市北區賴興里山西路二段111號1樓的「財發財彩券行」開出；第114000045期威力彩頭獎連29期摃龜，頭獎下期獎金上看10億元。

第114000045期威力彩中獎號碼為「第一區：12、16、20、22、34、35。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共21注中獎，每注可得15萬元；肆獎共140注中獎，每注可得2萬元；伍獎共823注中獎，每注可得4000元；陸獎共5190注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬1565注中獎，每注可得400元；捌獎共6萬5456注中獎，每注可得200元；玖獎共7萬4195注中獎，每注可得100元；普獎共15萬3983注中獎，每注可得100元。

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第114000137期今彩539中獎號碼為「07、14、19、35、39」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共206注中獎，每注可得2萬元；參獎共6841注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4955注中獎，每注可得50元。

第114000137期39樂合彩中獎號碼為「07、14、19、35、39」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共343注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3138注中獎，每注可得1125元。

第114000137期3星彩中獎號碼為「966」。壹獎共68注中獎，每注可得5000元。

第114000137期4星彩中獎號碼為「2185」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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