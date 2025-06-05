護理師慘了! 交4張金融帳戶給詐團 面臨5085萬民事求償

謝女提供4張金融帳戶，害7人共計被騙走5085萬元。（資料照）

2025/06/05 22:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕在彰化縣某醫院擔任護理師的謝女，被利息錢壓得喘不過氣，上網找更高薪工作，對方稱「只要交出4張金融帳戶，每小時即可賺180元」，謝女心動配合，戶頭2個月內被匯入5085萬元，隨即被詐團領走，謝女觸犯洗錢防治法被彰化地院判刑6月，罰金10萬元，最慘的是，她將面臨7名被害人共5085萬元的民事求償。

現年30多歲的謝女，已婚育有1子，從事護理工作已有12年的她，因為房貸、車貸、信貸，每月要繳4萬6000元的利息，生活捉襟見肘；去年4月上網尋找更高薪的工作，見某藥局以每月10萬元條件徵「母嬰用品客服人員」，心動前往應徵。對方問她，要不要賺外快？只要交出4張提卡款和存摺，按交出和收回時間計算，每小時有180元的收入，她應徵完畢，回家立即寄出4個存款帳戶給對方，結果2個月後，警方上門逮人，她沒有獲得任何收入。檢方以謝女個人帳戶幫助詐騙團洗錢將她起訴，統計從去年4月3日至6月14日謝女的帳戶，先後被匯入5085萬元，並立即被提領一空。

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偵辦此案的檢警問她「怎會隨便相信一個陌生人，會給你每月10萬元的工作」、「不用做任何事，給4張提款卡就可每小時賺180元，你都不會啟疑嗎？」謝女回答，自己很缺錢，應徵沒有想太多，只要成功了，自己就賺到了，不成功就找下一個工作，只是「我沒有想到提供金融卡會害到那麼多人」。

該案進入彰化地院審理，謝女坦承犯行，她表示，無能力賠償受害者。判決書指出，被告為高學歷，迫於經濟壓力，輕信陌生人，貿然提供金融帳戶供他人使用，讓詐團用於行騙，掩飾詐騙所得，形成金流斷點，增加被害人求償難度，依洗錢防治法判刑6個月，併科罰金10萬元。

該案7名被害人均已提出民事求償，其中受害最重的林女，去年五月接到假銀行員、假刑警、假檢察官電話，謊稱其銀行帳戶被詐團利用，必須移轉到政府指定的監管帳戶，林女在一個月內分22次，匯款2709萬元至謝女帳戶。另外，受害人曾女也被假刑警、假檢察官嚇到，半個月內分7次，將1090萬元匯到謝女帳戶。

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