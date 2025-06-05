士官長猥褻女中尉胡扯「她同意」 軍方撤職、停止任用3年

空軍張姓一等士官長涉猥褻女中尉下體、強吻，軍方重懲撤職、停止任用三年，張不服打行政訴訟，最高行政法院判張敗訴確定。（資料照）

2025/06/05 21:37

〔記者楊國文／台北報導〕已婚的空軍防空暨飛彈指揮部張姓一等士官長，被控在女中尉租屋處，強制撫摸她的下體、胸部並親吻，經女中尉傳訊向陳姓上尉求救稱「救我」，陳打電話詢問後，張見狀逃離。刑事部份，一審依強制猥褻罪判張男1年徒刑，空軍司令部則將張撤職、停止任用3年，張不服，上訴硬拗「愛撫行為都經過女中尉同意」，且撤職等處分過重，最高行政法院認定處分於法有據，今（5）日判張敗訴確定。

判決指出，張男2021年3月29日傍晚，打電話給被害人女中尉稱要到租屋處聊單位的近況，女中尉原本只在屋處樓下和張聊天，因張表示「能否到樓上坐一坐」，女中尉因張是一等士官長身份，認為應不致於對她有不禮貌舉動，因此帶張上樓入屋。

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不料，張入屋後，趁女中尉整理房間而不注意之際，往她身上撲倒，並從她的衣服下方伸手撫摸胸部、強吻並親吻脖子。女中尉出手抗拒，仍不敵張的蠻力，將她抱到大腿上，強行撫摸其胸、背部和下體。

女中尉急中生智，謊稱絕不會將張對她猥褻一事說出去，她已和陳姓上尉約定吃飯，而且陳馬上就到，趁機傳訊給他稱「救我」，陳男收到訊息，打電話詢問女中尉，張見狀，趕緊起身離去。事後，女中尉告知陳男，當時非常驚險，泣訴「我差點就被性侵了」。

女中尉不甘受辱提告，並向空防部報告遭張猥褻。空防部調查時，張自承未獲得女中尉同意，有親吻、撫摸女中尉胸部行為，遭懲罰評議會決議將他撤職、停止任用3年。刑事部份，一審對強制猥褻罪判1年徒刑。

張不服被撤職等處分，提起訴願被駁回後，打行政訴訟。張主張，女中尉說詞渲染、誇大，雖有「碰觸」女中尉身體，但均獲得她同意，縱使行為略為不當，但程度輕微，他服務軍職已20多年，任內獲將無數，將他撤職、停止任用3年，處分過重，也違反比例原則。

台北高等行政法院傳訊證人陳姓上尉，並依據刑事判決有罪的認定，認為色慾薫心犯行明確，敗壞軍譽，無悔意，空軍司令部核定將他撤職、停止任用三年，認事用法，並無違誤，判張敗訴。

張不服，提起上訴，最高行政法院認為處分於法有據，今判張敗訴確定。

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